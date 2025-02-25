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Haberler Yaşam Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:03 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 09:03

Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçaklı alacak kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İlk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

DHA
Gaziantep’te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Olay, gece geç saatlerde Güneykent Mahallesi'nde meydana geldi.

Gaziantep’te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet olan iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

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Gaziantep’te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Kavgada Ahmet Alkurt'un vücuduna isabet eden kurşunla, 2 kadın ise bıçakla yaralandı.

Gaziantep’te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yaralı, ilk müdahaleleri sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gaziantep’te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı

Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Alkurt, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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