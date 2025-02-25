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Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.02.2025 09:03
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
09:03
Gaziantep'te sokak ortasında vahşet! Alacak verecek kavgası kanlı bitti! 1 ölü 2 yaralı
Gaziantep'te, iki grup arasında çıkan tabanca ve bıçaklı alacak kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. İlk müdahale sonrası Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.