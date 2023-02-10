Haberler Yaşam Gaziantep'te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?

Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:30

Gaziantep'te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Hatay gibi depremden etkilenen bazı bölgelerde; su, elektrik ve doğalgaz kesintisi yaşanıyor. Tedbir amaçlı olarak riskli görülen bölgelere su ve enerji verilmezken vatandaşlar "Gaziantep ve diğer deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak detaylar paylaşıldı ve bu bölgelerdeki kesintilerin riskli görülmesinden kaynaklı olduğu bildirili. Peki, Gaziantep'e doğalgaz - elektrik – sular ne zaman verilecek? İşte detaylar.