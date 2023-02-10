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Haberler Yaşam Gaziantep'te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 09:30

Gaziantep'te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen depremle birlikte Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Hatay gibi depremden etkilenen bazı bölgelerde; su, elektrik ve doğalgaz kesintisi yaşanıyor. Tedbir amaçlı olarak riskli görülen bölgelere su ve enerji verilmezken vatandaşlar "Gaziantep ve diğer deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili olarak detaylar paylaşıldı ve bu bölgelerdeki kesintilerin riskli görülmesinden kaynaklı olduğu bildirili. Peki, Gaziantep'e doğalgaz - elektrik – sular ne zaman verilecek? İşte detaylar.

Gaziantep’te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?

Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Hatay gibi bazı deprem bölgelerinde, tedbir amaçlı doğal gaz, elektrik ve su akışının durdurulduğu bildirilmişti. Bu kapsamda özellikle Gaziantep'te vatandaşlar "Deprem bölgesinde elektrik, su ve doğalgaz ne zaman gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Afet bölgesinde enerji akışı için çalışmalar sürerken, konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan önceki günlerde bir açıklama gelmişti. Peki, Deprem bölgesinde su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? İşte son durum…

Gaziantep’te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?

GAZİANTEP'TE SU, ELEKTRİK VE DOĞALGAZ NE ZAMAN GELECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AFAD Genel Merkezi'nde deprem bölgelerindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Oktay, şu açıklamalarda bulundu;

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Gaziantep’te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?

3 trafonun bakımı tamamlandı. Artık elektriği rahat verebilecek haldeyiz. Enkaz ve yıkım olan yerlerde vermeme konusunda hassasiyet gösterilmekte. Haberleşmede, baz istasyonları kullanılması olayı hem de 3 trafodan kaynaklı bölgelerde jenaratör gerekiyordu. 1500 civarında sahaya ulaşmış durumda.

Gaziantep’te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?

Haberleşme sorununu tamamen çözmüş olacağız yarın itibarıyla. BOTAŞ çalışmaları bitirdikten sonra doğalgaz verilecek alanlar kontrol edilerek, perşembe günü tüm afet bölgesinde doğalgazı veriyor olacağız. 651 tanker yollardaydı, 200'ü ulaşmış durumda. İlave 650 seyyar tanker de bölgeye ulaştı, ulaşıyor. Akaryakıt sorunu da yaşamıyor olacağız. 10 ilimizde 4 ilimizde rahatlamış durumdayız. Kilis, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Adana'da rahatlamış durumdayız" dedi.

Gaziantep’te su, elektrik ve doğalgaz ne zaman gelecek? Deprem bölgelerine su, elektrik ve doğalgaz ne zaman verilecek?

Afet enerji grubundan yapılan açıklamada Hatay-Hassa ve Kırıkhan bölgelerine doğalgaz verilemediği belirtilerek, "BOTAŞ ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Gaziantep Nurdağı ve Islahiye ilçelerinin doğal gaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verilememektedir.

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