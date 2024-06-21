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Haberler Yaşam Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi
Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:45 Güncelleme Tarihi: 21.06.2024 06:45

Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan ve konteyner kentte yaşayan 60 yaşındaki Hüsne Er, 2017 yılından bu yana 4 çocuğa koruyucu annelik yapıyor. 8 yıl önce aldığı iki kardeşi büyüttükten sonra 2022 yılında iki kardeşin daha koruyucu annesi olan Hüsne Er, Gaziantep'te yılın annesi seçildi.

Ali ALTUNTAŞ
Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Hüsne Er, kayınpederi ve kayınvalidesi öldükten sonra 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı. 2017 yılında kayınbiraderinin ölümünden sonra boşluğa düşen Hüsne Er, koruyucu aile olmaya karar verdi. SABAH'ın Nur-1 Konteyner kentte ziyaret ettiği Hüsne Er, 8 yıllık koruyucu annelik serüveninin anlattı.

Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi

25 YIL ENGELLİ KAYINBİRADERİME BAKTIM

Eşi uzun yol şoförü olan Hüsne Er, 25 yıl boyunca engelli kayınbiraderine baktı. Kayınbiraderin kendisine anne dediğini belirten Hüsne Er; "Kayınbiraderim zeka özürlüydü. Keşke ölmeseydi bir köşede otursaydı. Onunla etle tırnak gibi olmuştuk. Banyosunu yaptırırdım, sakalını tıraşını yapardım. Bana sürekli dua eder beni annesi bilirdi. Nereye gitsem yanımda götürürdüm" dedi.

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Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi

İLK ÇOCUKLARI 2017'DE ALDIM

Kayınbiraderinin ölümünün ardından büyük bir boşluğa düşen Hüsne Er, koruyu aile olmaya kara verdi. Sosyal hizmetlere yaptığı başvurunun kabul edildiğini belirten Hüsne Er; "M.E.Ç ve S.M.Ç kardeşlerin koruyucu ailesi oldum. Bu çocuklarıma 8 yıldır bakıyorum. Şimdi çok şükür büyüdeler kocaman oldular.

Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi

Bunlar büyüyünce iki çocuk daha almaya karar verdim. Depremden 1 yıl önce N (8) ve F (9) kardeşlerin de koruyucu ailesi oldum. Bunların sünnetlerini yaptırdım. Okula yazdırdım. Her ikisi de şimdi 2. sınıfa geçti. Çocuklarımı yüzmeye, spora göndereceğim hiçbir şeyden eksik kalsınlar istemiyorum. Ben bunları dünyaya değişmem. Okula gider sarılırlar, gelirler sarılırlar" dedi.

Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi

DEPREMDE KAPILARI AÇILMADI

Depreme Nurdağı'ndaki 4. katta bulunan evinde yakalandığını belirten Hüsne Er; "O gece hiç uyku tutmamıştı beni. Sabaha karşı ilk deprem olduğunda hemen çocukların odasına koştum. 4'ü de aynı odada kalıyordu. Kapılarını açmak istedim ama sıkışmış açamadım.

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