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Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi
Giriş Tarihi: 21.06.2024 06:45
Güncelleme Tarihi: 21.06.2024
06:45
Gaziantep’te yılın annesi seçildi! 25 yıl engelli kayınbiraderine baktı, şimdi ise 4 çocuğun koruyucu annesi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan ve konteyner kentte yaşayan 60 yaşındaki Hüsne Er, 2017 yılından bu yana 4 çocuğa koruyucu annelik yapıyor. 8 yıl önce aldığı iki kardeşi büyüttükten sonra 2022 yılında iki kardeşin daha koruyucu annesi olan Hüsne Er, Gaziantep'te yılın annesi seçildi.