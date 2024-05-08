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Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 11:10

Gaziantep'teki feci kaza 9 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'te beton tankerinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Katliam gibi kazanın ardından beton tankerinin şoförü Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı. Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu belirterek, tansiyon hastası olduğunu ve gözlerinin karardığını ifade etti.

İHA
Gaziantep’teki feci kaza 9 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde beton tankerinin yolcu minibüsüne çarptığı ve 9 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazanın ardından her iki sürücünün ifadeleri ortaya çıktı.

Gaziantep’teki feci kaza 9 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu belirtirken minibüs sürücüsü Latif Örs, "Kamyon o kadar hızlıydı ki lastikleri yerden kesilerek adeta uçarak bize doğru geliyordu" dedi.

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Gaziantep’teki feci kaza 9 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

KAZAYI HASTALIĞINA BAĞLADI

Tanker sürücüsü Mehmet Göğüş, "Narlı ilçesinden Kalesan firmasına ait araçla firmaya ait beton maddesini yükleyerek İslahiye'de bulunan Güçlü beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru giderken ne alkol kullandım ne de uykusuzdum.

Gaziantep’teki feci kaza 9 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur.

Gaziantep’teki feci kaza 9 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.

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