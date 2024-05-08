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Gaziantep'teki feci kaza 9 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 08.05.2024 11:10
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
11:10
Gaziantep'teki feci kaza 9 kişi hayatını kaybetmişti! Sürücünün ifadesi ortaya çıktı
Gaziantep'te beton tankerinin yolcu minibüsüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştı. Katliam gibi kazanın ardından beton tankerinin şoförü Mehmet Göğüş'ün ifadesi ortaya çıktı. Göğüş, hızının 70-80 kilometre arasında olduğunu belirterek, tansiyon hastası olduğunu ve gözlerinin karardığını ifade etti.