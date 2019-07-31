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  • Gaziosmanpaşa'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

İstanbul 'da polis tarafından bir depoya yapılan baskında 3 ton civarında 1 milyon lira değerinde kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 31.07.2019 22:18 Güncelleme Tarihi: 31.07.2019 22:23
Gaziosmanpaşa'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

ilçesi Karayolları Mahallesi'nde merdiven altı sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince baskın yapıldı.

Gaziosmanpaşa'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

Bir binadan gelen kötü koku nedeniyle rahatsız olan çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Çevrede inceleme yapan ekipler, depo olarak kullanılan söz konusu adreste üretildiğini tespit etti.

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Gaziosmanpaşa'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

Polis ekipleri, baskın düzenledikleri imalathanede biri uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

Sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan merdiven altı imalathanede inceleme yapan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasa değeri 1 milyon lira olan toplam 3 ton nargile tütünü buldu.

Gaziosmanpaşa'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

Bu arada üretimde kullanılan çok sayıda renklendirici, aroma, tütünlerin hazırlanmasında kullanılan karma makinesi, paketleme makinesi ve 'de ticareti yasak olan bir markanın ambalajlarına da el koyuldu.

Gaziosmanpaşa'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin imalathanede yaptığı incelemede, sağlıksız koşullarda nargile tütünü üretimi yaparak insan sağlığını tehlikeye atan şüphelilerin herhangi bir polis baskınında kaçmak için duvarı kırarak gizli geçit yaptıkları belirlendi.

Gaziosmanpaşa'daki operasyonda 3 ton nargile tütünü yakalandı!

Hazırladıkları gizli geçitten kaçamadan polis ekiplerince yakalanan biri uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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