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GBB KONUT BAŞVURU EKRANI: GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024
16:54
GBB KONUT BAŞVURU EKRANI: GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman?
GBB 3. etap konut başvuru ekranı araştırılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından yürütülen 14 bin konutluk projede, Güneyşehir 3. etap başvuruları 23 Aralık'tan itibaren alınmaya başlandı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve uygun fiyatlarla vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplamda 1000 konut için başvurular kabul ediliyor. Peki, GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman? İşte, GBB Konut başvuru tarihleri, şartları ve kura çekim tarihi...