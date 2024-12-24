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Giriş Tarihi: 24.12.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:54

GBB KONUT BAŞVURU EKRANI: GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman?

GBB 3. etap konut başvuru ekranı araştırılıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından yürütülen 14 bin konutluk projede, Güneyşehir 3. etap başvuruları 23 Aralık'tan itibaren alınmaya başlandı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve uygun fiyatlarla vatandaşlara ev sahibi olma imkanı sunmak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplamda 1000 konut için başvurular kabul ediliyor. Peki, GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman? İşte, GBB Konut başvuru tarihleri, şartları ve kura çekim tarihi...

GBB KONUT BAŞVURU EKRANI: GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) 3. etap başvuruları hakkında detaylar geçtiğimiz günlerde açıklığa kavuştu. GBB Konut'un hayata geçirdiği 14 bin konutluk projede, Güneyşehir 3. etap başvuruları 23 Aralık itibarıyla alınmaya başlandı. Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma fırsatı sunmak amacıyla toplam 1000 konut için başvuru süreci başlatıldı. 2+1 ve 3+1 tipindeki konutlar için başvurular kabul edilecek. Peki, 3. Etap GBB Konut başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, GBB Konut başvuru ekranı...

GBB KONUT BAŞVURU EKRANI: GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman?

GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI BAŞLADI

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan GBB Konut, 14 Bin Konut Projesi kapsamında Güneyşehir 3. Etap başvurularını başlattı.

Kentteki konut ihtiyacını karşılamak ve vatandaşlara uygun fiyatlarla ev sahibi olma imkânı sağlamak amacıyla 2+1 ve 3+1 tiplerinde toplam 1000 konut için başvuru süreci açıldı.

Başvurular, 23 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da başladı ve 31 Aralık Salı günü saat 17.00'de sona erecek.

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GBB KONUT GÜNEYŞEHİR 3. ETAP BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Başvurular GBB Konut'un resmi internet sitesi www.gbbkonut.com.tr üzerinden ya da satış ofislerinden gerçekleştirebilecek.

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GBB KONUT BAŞVURU EKRANI: GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 4 Ocak 2025 Cumartesi günü noter huzurunda yapılacak ve GBB TV YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak.

GBB KONUT BAŞVURU EKRANI: GBB konut Güneyşehir 3. Etap başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kura çekimi ne zaman?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru yapacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

Gaziantep il sınırları içinde en az bir yıl ikamet etmesi,

18 yaşından büyük olması ve kendisi veya eşinin üzerine tapuda kayıtlı bağımsız bir konutun bulunmaması gerekiyor.

Başvuru sahibi ve eş adına yalnızca bir başvuru yapılabilecek, aynı hanede yaşayan 18 yaşından büyük çocuklar ise ayrı başvuru yapabilecek.

Birden fazla başvuru yapılması durumunda, başvurular geçersiz sayılacak.

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