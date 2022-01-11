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Haberler Yaşam Gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6.4'lük Kıbrıs Depremi Antalya, Mersin, Adana'da hissedildi!
Giriş Tarihi: 11.01.2022 08:01 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 08:02

Gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6.4'lük Kıbrıs Depremi Antalya, Mersin, Adana'da hissedildi!

Geçtiğimiz gece saatler 04.07'yi gösterdiğinde meydana gelen Akdeniz depremi, Kıbrıs'ta şiddetli bir şekilde hissedilirken öte yandan ülkemizde de bazı illerde vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu. Depreme uykuda yakalanan binlerce kişi sokaklara çıkarken AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk olumsuz ihbarın olmadığını kaydetti. Sabah saatleriyle beraber ise "Dün gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Antalya ve Mersin'de de hissedilen Kıbrıs – Akdeniz depremi ayrıntıları…

Gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6.4’lük Kıbrıs Depremi Antalya, Mersin, Adana’da hissedildi!

Gece saatlerinde yaşanan deprem; Antalya, Mersin gibi birçok ilimizde hissedildi. Milyonları sokağa döken sarsıntının şiddeti 6.4 olarak açıklanırken milyonlarca vatandaş sabah saatleriyle beraber depremin bilançosunu görmek üzere "Dün gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularını gündeme taşıdı. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile detayları duyurdu. Sarsıntı özellikle merkezi olan Kıbrıs'ı ayağa kaldırdı. Peki, Dün gece Kıbrıs, Antalya ve Mersin'de Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? İşte tüm detaylar…

Gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6.4’lük Kıbrıs Depremi Antalya, Mersin, Adana’da hissedildi!

DEPREM Mİ OLDU?

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır." denildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yaptığı açıklamda ise "İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi. Öte yandan Prof. Dr. Şükrü Ersoy bölgede tsunami uyarısı verildiğini aktardı.

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Gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6.4’lük Kıbrıs Depremi Antalya, Mersin, Adana’da hissedildi!

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

DEPREM KIBRIS ADASI BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK KENTTE HİSSEDİLDİ

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

Gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6.4’lük Kıbrıs Depremi Antalya, Mersin, Adana’da hissedildi!

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR"

AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadigi bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 6.4’lük Kıbrıs Depremi Antalya, Mersin, Adana’da hissedildi!

ALANYA BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL: HERHANGİ BİR CAN VE MAL KAYBI YAŞANMAMIŞTIR

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu gece 04.07'de Akdeniz'de yaşanan depremi hisseden tüm şehirlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlk belirlemelere göre Alanya'mızda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmamıştır. Rabbim tüm doğal afetlerden bizleri muhafaza eylesin." ifadelerine yer verdi.

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