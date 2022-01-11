Geçtiğimiz gece saatler 04.07'yi gösterdiğinde meydana gelen Akdeniz depremi, Kıbrıs'ta şiddetli bir şekilde hissedilirken öte yandan ülkemizde de bazı illerde vatandaşlarda tedirginliğe sebep oldu. Depreme uykuda yakalanan binlerce kişi sokaklara çıkarken AFAD'dan depremle ilgili yapılan ilk olumsuz ihbarın olmadığını kaydetti. Sabah saatleriyle beraber ise "Dün gece Deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorularına yanıt arıyor. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile Antalya ve Mersin'de de hissedilen Kıbrıs – Akdeniz depremi ayrıntıları…