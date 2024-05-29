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Haberler Yaşam Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:54 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 12:04

Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!

Bir vatandaş, gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı. Kadınlar çığlık atarak kaçmaya başladı. Yaşadıkları karşısında dehşete düşen adam, o anları şöyle anlattı: Beni görünce çığlık atıp hızla merdivenlere koştular. Kadınların birisi kaçarken…

İHA
Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!

İnanılmaz olay Antalya Manavgat'ta yaşandı. Hırsızlık için bir eve giren iki kadın, ev sahibiyle karşılaşınca çığlıklar atarak kaçmaya başladı. İhbarı üzerine polis ekipleri şahısların yakalanması için düğmeye bastı.

Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!

Yılmaz'ın verdiği bilgi doğrultusunda çalışma başlatan Asayiş ekipleri; izlediği çok sayıda güvenlik kamerasından şüpheli 2 kadının girdikleri evin 4 sokak ilerisinde bir inşaata girerek tanınmamak için burada üzerlerini değiştirdiğini, ardından minibüs ile Ilıca-Kumköy kavşağına gelip otobüse binerek Antalya'ya gittiğini saptadı.

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Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!

"KADINLARI BİRDEN KARŞIMDA GÖRDÜM!"
Ekipler ile yapılan görüşmelerin ardından şüpheli 2 kadın Antalya girişinde durdurulan otobüste yakalandı. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Antalya'dan alınarak Manavgat'a getirilen 2 kadın Bahattin Yılmaz tarafından teşhis edildi.

Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!

25'in üzerinde hırsızlıktan suç kaydı bulunan 2 kadının yarın Adliyeye çıkarılması bekleniyor. Ev sahibi Bahattin Yılmaz, gece iş yerinde nöbete kaldığını belirterek, "Evime gelip istirahate çekildim. Eşim işe gitmek için evden ayrılırken ben de yatmaya hazırlanıyordum. Zil uzun uzun çaldı. Kapıdaki mercekten baktığımda kapıda 2 tane tanımadığım kadın gördüm.

Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!

Kadınların duymaması için koridordan odaya geçip eşim ve arkadaşımı arayıp hemen gelmelerini istedim. Koridora çıktığımda kadınları birden karşımda gördüm. Beni görünce çığlık atıp hızla merdivenlere koştular.

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