Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!

Yılmaz'ın verdiği bilgi doğrultusunda çalışma başlatan Asayiş ekipleri; izlediği çok sayıda güvenlik kamerasından şüpheli 2 kadının girdikleri evin 4 sokak ilerisinde bir inşaata girerek tanınmamak için burada üzerlerini değiştirdiğini, ardından minibüs ile Ilıca-Kumköy kavşağına gelip otobüse binerek Antalya'ya gittiğini saptadı.