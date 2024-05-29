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Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!
Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
12:04
Gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı: Çığlık çığlığa kaçarken bakın ne oldu!
Bir vatandaş, gece yarısı evde tanımadığı 2 kadın ile karşılaştı. Kadınlar çığlık atarak kaçmaya başladı. Yaşadıkları karşısında dehşete düşen adam, o anları şöyle anlattı: Beni görünce çığlık atıp hızla merdivenlere koştular. Kadınların birisi kaçarken…