GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Geçici işçiye kadro var mı, gelecek mi sorusu sözleşmeliye kadronun Meclis'ten geçmesi ardından gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen geçici işçilerde son durum araştırılıyor. 458 bin sözleşmelinin ardından 300 bin geçici işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. Sıradaki dosyanın geçici işçi kadrosu olduğunu aktaran Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, 300 bin geçici işçiye kadro var mı, ne zaman gelecek? İşte, detaylar…