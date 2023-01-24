GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

TAŞERON ÇALIŞMASINDAN FARKLI OLACAK

Geçtiğimiz günlerde geçici işçi meselesine değinen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

"O meclise gönderilecek hale gelecek, teknik çalışmaları yapıyoruz. O sorunun çözülmesine hassasiyet gösteriyoruz.

O arkadaşlarımızın bütün haklarından istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz. Taşeronla karıştırılıyor, onunla aynı değil. O ayrı bir konu."