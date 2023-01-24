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Haberler Yaşam GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 24.01.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 12:36

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

Geçici işçiye kadro var mı, gelecek mi sorusu sözleşmeliye kadronun Meclis'ten geçmesi ardından gündemdeki yerini aldı. Geçtiğimiz yıl Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen geçici işçilerde son durum araştırılıyor. 458 bin sözleşmelinin ardından 300 bin geçici işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları neler, ne zaman gelecek soruları yanıt arıyor. Sıradaki dosyanın geçici işçi kadrosu olduğunu aktaran Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, 300 bin geçici işçiye kadro var mı, ne zaman gelecek? İşte, detaylar…

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

300 bin geçici işçiye kadro var mı, gelecek mi sorgulanıyor. Sözleşmelilerin kadro alması ardından masada taşeron ve geçici işçi kadrosu yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar işçi ve işverenin gündeminde. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadroya alınacakları aktarılan geçici işçilerde son durum takip ediliyor. Peki, 300 bin geçici işçiye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte, 2023 geçici işçiye kadro son dakika haberleri…

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

300 BİN GEÇİCİ İŞÇİ KADROYA GEÇECEK!

Yılın ilk Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin geçici işçiye kadro müjdesini şöyle verdi:

"Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak"

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerin kadroya alınmasına dair içinde bulunduğumuz ayı işaret etti. Teknik çalışmanın sürdüğünü aktaran Bakan Bilgin çalışma hakkında "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" şeklinde konuştu.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

TAŞERON ÇALIŞMASINDAN FARKLI OLACAK

Geçtiğimiz günlerde geçici işçi meselesine değinen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

"O meclise gönderilecek hale gelecek, teknik çalışmaları yapıyoruz. O sorunun çözülmesine hassasiyet gösteriyoruz.

O arkadaşlarımızın bütün haklarından istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz. Taşeronla karıştırılıyor, onunla aynı değil. O ayrı bir konu."

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO SON DAKİKA 2023: 300 bin geçici işçiye kadro var mı, kimleri kapsıyor, ne zaman gelecek?

300 BİN GEÇİCİ İŞÇİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Geçici işçiye kadro düzenlemesi; 2006 yılı içerisinde usûlüne uygun olarak vizesi yapılmış geçici iş pozisyonlarında toplam 6 ay veya daha fazla süreyle çalışmış olan geçici işçileri kapsar.

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