Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? E devlet ile Geçici kimlik ne kadar süreyle geçerli?
Giriş Tarihi: 18.02.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 13:55

Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? E devlet ile Geçici kimlik ne kadar süreyle geçerli?

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem toplamda 10 ilimizi etkiledi. Depremden etkilenen depremzedelere geçici kimlik hizmeti sunulduğu açıklandı. Kimliklerini temin etmek isteyen depremzedelerin yerleşim yeri ya da diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak. Peki Geçici kimlik alma nasıl yapılır, e devletten geçiçi kimlik nasıl çıkarılır? Ne kadar süreyle geçerli?

Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? E devlet ile Geçici kimlik ne kadar süreyle geçerli?

Geçici kimlik alma e devlet ekranı üzerinden tamamlanıyor. Kahramanmaraş'taki 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler 11 ilde hasara yol açarken can kaybı sayısı gün be gün artıyor. Depremde kimliklerini kaybeden veya değiştirmek için işlem yapan bireyler kimliksiz kalıyor. Kimliksiz olarak gezmenin cezası bulunması nedeniyle, bireyler geçici kimliklere sahip olmak istiyor. Peki Geçici kimlik alma nasıl yapılır, e devletten geçiçi kimlik nasıl çıkarılır? Ne kadar süreyle geçerli?

Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? E devlet ile Geçici kimlik ne kadar süreyle geçerli?

GEÇİCİ KİMLİK NASIL ALINIR?

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzedeler, kendileri ve aileleri için geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden oluşturabilecek.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.

KAYIP KİMLİKLER

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.

Evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar, eşyalarının yanı sıra kimliklerini de deprem bölgesinde bıraktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? E devlet ile Geçici kimlik ne kadar süreyle geçerli?

GEÇİCİ KİMLİK BELGESİ NEDİR?

Nüfus Müdürlüğü'ne yapılan yeni kimlik başvurusunun ardından yurttaşların geçici süreyle kimlik yerine kullanabileceği belgedir

SON DAKİKA