Haberler Yaşam Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? E devlet ile Geçici kimlik ne kadar süreyle geçerli?

Giriş Tarihi: 18.02.2023 12:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2023 13:55

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem toplamda 10 ilimizi etkiledi. Depremden etkilenen depremzedelere geçici kimlik hizmeti sunulduğu açıklandı. Kimliklerini temin etmek isteyen depremzedelerin yerleşim yeri ya da diğer adresinin, depremden etkilenen illerde bulunması yeterli olacak. Peki Geçici kimlik alma nasıl yapılır, e devletten geçiçi kimlik nasıl çıkarılır? Ne kadar süreyle geçerli?