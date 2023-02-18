Geçici kimlik belgesi nasıl alınır? E devlet ile Geçici kimlik ne kadar süreyle geçerli?

GEÇİCİ KİMLİK NASIL ALINIR?
Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası kimliklerine ulaşamayan depremzedeler, kendileri ve aileleri için geçici kimlik belgesini e-Devlet üzerinden oluşturabilecek.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17'de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde deprem olurken, Gaziantep'te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem meydana geldi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen illerdeki afetzedelerin mağduriyetlerini azaltmak amacıyla, kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilmelerine olanak sağlandı.
KAYIP KİMLİKLER
Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı.
Evleri yıkılan ya da hasar gören vatandaşlar, eşyalarının yanı sıra kimliklerini de deprem bölgesinde bıraktı.