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Haberler Yaşam Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 09:29

Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...

Bir kadın, bir araba kazasına karıştıktan sonra 'başının içten kesilmesinden' nasıl mucizevi bir şekilde kurtulduğunu anlattı. Stephanie Ronan, Eylül 2018'de bir arkadaşından kendi evine dönerken, karşı şeritten gelen bir onun şeridine geçti ve saatte yaklaşık 140 km hızla arabasına çarparak yakındaki bir hendeğe yuvarlanmasına neden oldu.

Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...

Kadın, diğer çok ciddi yaralanmaların yanı sıra 'içten baş kesilmesi' ya da tıbbi terimlerle atlanto-oksipital baş kesilmesi yaşadı.

Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...

Atlanto-oksipital kafa kesilmesi, kafatasının ve omurganın üst kısmının ayrıldığı ancak boyun çevresindeki derinin sağlam kaldığı bir durumdur.

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Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...

Dışarıdan bir şey belli olmazken kişinin baş kısmı içeriden vücudunun geri kalanından ayrılır.

Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...

Bu hastanın bedensel işlevi açısından etkili bir şekilde 'başı kesilir', ancak dışarıdan öyle görünmez. Hayatta kalan insanlar bile felce neden olan yaralanma nedeniyle sıklıkla ömür boyu desteğe ihtiyaç duyarlar.

Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...

Yaralanma en sık motorlu taşıt kazalarıyla ilişkilidir.

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