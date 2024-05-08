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Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
09:29
Geçirdiği kaza sonrası kafası ikiye ayrıldı! İşte akılalmaz kurtuluş...
Bir kadın, bir araba kazasına karıştıktan sonra 'başının içten kesilmesinden' nasıl mucizevi bir şekilde kurtulduğunu anlattı. Stephanie Ronan, Eylül 2018'de bir arkadaşından kendi evine dönerken, karşı şeritten gelen bir onun şeridine geçti ve saatte yaklaşık 140 km hızla arabasına çarparak yakındaki bir hendeğe yuvarlanmasına neden oldu.