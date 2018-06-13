Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor Jandarma Teşkilatı mensuplarından Üsteğmen Begüm Çardak ile Astsubay Damla Akpınar, teşkilata kendileri gibi subay ve astsubay kadınların kazandırılması için özveriyle çalışıyor. Çardak ve Akpınar, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü öncesinde jandarma personeli olmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Giriş Tarihi: 13.06.2018 12:26 Güncelleme Tarihi: 30.06.2018 08:54
Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor
Jandarma Üsteğmen Çardak, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 yıldır jandarma personeli olarak çalıştığını, görevini Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde takım komutanı olarak sürdürdüğünü söyledi.
Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor
BABASI DA ESKİ BİR JANDARMA
Babasının da eski bir jandarma personeli olduğunu belirten Çardak, bu nedenle çocukluğunun Jandarma Teşkilatı bünyesinde geçtiğini, daha sonra babasının izinden giderek bu mesleği seçtiğini dile getirdi.
Eşinin de jandarma subayı olduğunu kaydeden Çardak, babası ve eşini meslekte kendisine örnek aldığını ifade etti.
Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor
Çardak, "Mesleğe olan aşkım, Jandarma Teşkilatının içerisinde olma isteğim, beni her zaman motive etti. Şükürler olsun ki şu an Jandarma Teşkilatında bir subay olarak görev yapabiliyorum." dedi.
Şerefli ve onurlu jandarma mesleğini yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayan Çardak, başka bir mesleği yapmayı da hiç düşünmediğini anlattı.
Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor
"Jandarma Teşkilatı mensubu olmaktan gurur duyuyorum"
Çardak, dünyaya bir kere daha gelmesi halinde yine jandarma subayı olarak görev yapmayı isteyeceğine dikkati çekerek, "Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman ifade ettiği gibi yarınlarımızın teminatı olan gençleri, en özelde de kadınları yetiştiriyor olmakta bir katkımın olması da beni ayrıca gururlandırıyor." diye konuştu.
Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor
Türk milletinin hakim olduğu topraklarda emniyet ve asayişin sağlanmasına büyük önem verdiğini belirten Çardak, "Kültürümüzün vazgeçilmez bir motifi olan kolluk anlayışını 179 yıldır bu topluma hizmet ederek sürdüren Jandarma Teşkilatının bir mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Tabii bu gurur ve onur benim omuzlarıma büyük bir yük yüklüyor. Bunun da farkındayım, bu sorumlulukla hareket ediyorum." ifadelerini kullandı.
Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor
"Erkeklerle her alanda eşitliğe sahibiz"
Astsubay Akpınar ise Türk kadınının, Cumhuriyetin ilk yıllarından beri her alanda erkeklerle eşitliğe sahip olduğunu söyledi. Akpınar, kadınların kolluk kuvveti olmasındaki en büyük etkenin, onların her alandaki iradeli ve başarılı çalışmalarının sonucu olduğunu dile getirdi.
Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor
Güvenlik güçlerinin, vatandaşların gözbebeği olduğuna işaret eden Akpınar, milletin birlik ve beraberliğini onlara borçlu olduklarını kaydetti.
Kendisiyle aynı mesleği yapmak isteyen kadınlara tavsiyelerde bulunan Akpınar, şöyle devam etti: