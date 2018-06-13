Geleceğin kahraman kadın jandarmalarını onlar yetiştiriyor

BABASI DA ESKİ BİR JANDARMA

Babasının da eski bir jandarma personeli olduğunu belirten Çardak, bu nedenle çocukluğunun Jandarma Teşkilatı bünyesinde geçtiğini, daha sonra babasının izinden giderek bu mesleği seçtiğini dile getirdi.

Eşinin de jandarma subayı olduğunu kaydeden Çardak, babası ve eşini meslekte kendisine örnek aldığını ifade etti.