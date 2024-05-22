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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta 21 Mayıs çeyrek altın kazanan gelin beli oldu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve puan durumu
Giriş Tarihi: 22.05.2024 06:09 Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 06:09

Gelinim Mutfakta 21 Mayıs çeyrek altın kazanan gelin beli oldu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta ikinci gününde de yeni gelinle rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 21 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

Gelinim Mutfakta 21 Mayıs çeyrek altın kazanan gelin beli oldu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve puan durumu

Bugün 1392.bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 21 Mayıs çeyrek altın kazanan gelin beli oldu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1392. BÖLÜM
Yeni katılan yarışmacı Azime gelinin hikayesi herkesi çok şaşırtıyor!

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Gelinim Mutfakta 21 Mayıs çeyrek altın kazanan gelin beli oldu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU!
Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Zeynep tavukları yaktığı için eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Damla oldu.

Gelinim Mutfakta 21 Mayıs çeyrek altın kazanan gelin beli oldu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
DAMLA - 19
SEDA- 14
ZEYNEP- 6
AZİME - 5

Gelinim Mutfakta 21 Mayıs çeyrek altın kazanan gelin beli oldu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve puan durumu
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