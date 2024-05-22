Gelinim Mutfakta 21 Mayıs çeyrek altın kazanan gelin beli oldu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan ve puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU!

Gelinim Mutfakta günün birincisi açıklandı. Zeynep tavukları yaktığı için eksi 2 ceza puanı aldı. En iyi tarifi yapan ve çeyreği alan gelin Damla oldu.