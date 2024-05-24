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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:25 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 11:25

GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın son gününde de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Cuma günleri oynanan finalde bir gelin gün birincisi olup çeyrek altın alırken bir gelin hafta birincisi olup 10 altın bileziğin sahibi oluyor ve bir yarışmacı veda ediyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, kim elendi, 24 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu

Bugün 1395. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?

GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 1395. BÖLÜM
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GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?
Gelinim Mutfakta'da henüz gün birincisi olan gelin belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?
Yarışmada henüz puan durumu belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta'da henüz elenen yarışmacı belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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