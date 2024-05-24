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GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu
Giriş Tarihi: 24.05.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
11:25
GELİNİM MUTFAKTA 24 MAYIS || Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi hangi gelin oldu? Puan durumu
Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın son gününde de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Cuma günleri oynanan finalde bir gelin gün birincisi olup çeyrek altın alırken bir gelin hafta birincisi olup 10 altın bileziğin sahibi oluyor ve bir yarışmacı veda ediyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, kim elendi, 24 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?