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Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 12:56

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?

Gelinim Mutfakta haftaya final serisiyle başladı. 6. sezon final serisi başlıyor. 80 altın bilezik ve 20 çeyrek altın sahiplerini bulacak. Final dörtlüsünde yarışacak gelinler bugün Nursel Ergin tarafından açıklanacak. Gözler gelin adaylarına çevrildi. Peki, 4. finalist gelin kim olacak? İşte, 3 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmacıları final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak!

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?

Gelinim Mutfakta 6. sezon heyecanı başladı. Finalde yarışacak lk üç isim belli oldu: Kıymet, Zeynep ve Damla oldu. Peki, dördüncü gelin kim olacak? Gelinim Mutfakta'da 4. finalist aranıyor.Peki, 4. finalist gelin kim olacak? İşte, Gelinim Mutfakta 3 Haziran özeti!

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?

FİNAL DÖRTLÜSÜNDE YER ALAN İLK ÜÇ GELİN

Cuma günü yapılan programda, Gamze'nin elenmesiyle birlikte final dörtlüsünde yer alacak ilk üç isim belli oldu: Kıymet, Zeynep ve Damla. Peki, dördüncü gelin kim olacak?

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GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?

4. GELİN KİM OLACAK?

Final serisinde yarışacak olan gelinler arasında büyük bir merak konusu var. Başak mı, Yaren mi, Tuğba mı, Gülcan mı, Aleyna mı, Miyase mi, Özüm mü, Ayten mi yoksa Damla mı? Hangi gelinler finale kalacak ve şampiyonluk için mücadele edecek?

Büyük merakla beklenen dördüncü gelin, heyecan dolu programın ardından belli olacak. İzleyiciler, hangi gelinin final dörtlüsüne katılacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?

GEÇEN HAFTA ELENEN VE YENİ KATILAN YARIŞMACILAR

Geçtiğimiz hafta elenen Azime'nin ardından, Seda'nın yarışmadan çekilmesiyle birlikte hafta başında yarışmaya iki yeni isim katıldı.

Gamze, yarışmada kalmak ve sezon finali yarışmacılarından biri olmak için çabalasa da başarılı olamadı.

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?

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