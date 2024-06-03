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GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?
Giriş Tarihi: 03.06.2024 12:56
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
12:56
GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?
Gelinim Mutfakta haftaya final serisiyle başladı. 6. sezon final serisi başlıyor. 80 altın bilezik ve 20 çeyrek altın sahiplerini bulacak. Final dörtlüsünde yarışacak gelinler bugün Nursel Ergin tarafından açıklanacak. Gözler gelin adaylarına çevrildi. Peki, 4. finalist gelin kim olacak? İşte, 3 Haziran Gelinim Mutfakta yarışmacıları final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak!