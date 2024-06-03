GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta final serisinde 80 altın bilezik için yarışacak! 4. finalist gelin kim olacak?

4. GELİN KİM OLACAK?

Final serisinde yarışacak olan gelinler arasında büyük bir merak konusu var. Başak mı, Yaren mi, Tuğba mı, Gülcan mı, Aleyna mı, Miyase mi, Özüm mü, Ayten mi yoksa Damla mı? Hangi gelinler finale kalacak ve şampiyonluk için mücadele edecek?

Büyük merakla beklenen dördüncü gelin, heyecan dolu programın ardından belli olacak. İzleyiciler, hangi gelinin final dörtlüsüne katılacağını öğrenmek için sabırsızlanıyor.