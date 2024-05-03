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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 03.05.2024 11:15

GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?

Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 10 altın bileziği kim kazandı, kim elendi, 3 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?

GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?

Bugün 1380. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelini ve 10 altın bileziğin sahibi sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?

GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 1380. BÖLÜM

Stüdyoda kriz anları. Yeşim yarışmaya veda mı edecek?

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GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

Henüz çeyrek altını kazanan gelin belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KAZANAN GELİN BELLİ OLDU MU?

10 altın bileziğin sahibi gelin puan durumu belli olduktan sonra açıklanacak. Yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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