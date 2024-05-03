GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?

Bugün 1380. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelini ve 10 altın bileziğin sahibi sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?