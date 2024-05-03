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GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 03.05.2024 11:15
Güncelleme Tarihi: 03.05.2024
11:15
GELİNİM MUTFAKTA 3 Mayıs || “Yeşim eleniyor mu?” Gelinim Mutfakta 'da kim elendi, on altın bileziğin sahibi kim oldu?
Her hafta içi Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen yarışma Gelinim Mutfakta haftanın ikinci günü de rekabet kıran kırana devam ediyor. 4 farklı gelinin yemeklerini yarıştığı programda kayınvalideler de kendi gelinlerini bulup yüksek puanlar vermek için mücadele ediyorlar. Her gün en yüksek puanı alan gelin adayı bir çeyrek altının sahibi oluyor. Peki, bugün çeyrek altını kazanan gelin kim oldu, 10 altın bileziği kim kazandı, kim elendi, 3 Mayıs Gelinim Mutfakta puan durumu belli oldu mu?