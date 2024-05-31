GELİNİM MUTFAKTA 31 MAYIS || Gelinim Mutfakta ’da kim elendi, on altın bileziği hangi isim kazandı? Puan durumu

Bugün1400. Bölümüyle ekranlarda yer alacak yarışmada çeyrek altın kazananı gelin sorgulanıyor. Her gelinin mutfaktaki kabiliyetlerini sergileyip kayınvalidelerin ise kendi gelinini bulmaya çalıştığı yarışmada bugün bilezikleri kazanan gelin kim olacak, kim elenecek?