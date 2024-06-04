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Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:59
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
12:59
Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?
Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu ile günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin izleyenlerin gündeminde. Sunucu Nursel Ergin'in aktardığı üzere sezon finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi gelinler ve kayınvalideleri hafta sonunda bilezikleri almak için yarışıyor. En lezzetli tabak puanını artırıyor. Peki; Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin aldı? İşte, ayrıntılar...