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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 12:59 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 12:59

Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu ile günün birincisi ve çeyrek altını kazanan gelin izleyenlerin gündeminde. Sunucu Nursel Ergin'in aktardığı üzere sezon finali için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi gelinler ve kayınvalideleri hafta sonunda bilezikleri almak için yarışıyor. En lezzetli tabak puanını artırıyor. Peki; Kanal D ile bugün Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, hangi gelin aldı? İşte, ayrıntılar...

Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin her bölümde yapılan tarifler ve tabaklamalar sonunda belli oluyor. Önceki gün altını kapan Zeynep'in bugünkü performansı takip ediliyor. İzleyenler Kanal D ekranları başında. Kayınvalidelerin yanı sıra sunucunun da tadımıyla birinci belirleniyor. İşte, Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu...

Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

3 Haziran günü ekranlara gelen bölümde 20 puanla günün birincisi olarak Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin Zeynep oldu.

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Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı?

Yeni yarışmacı Başak'ın yarışa dahil olmasıyla dengeler değişmiş durumda.

Yeni günün birincisi için gözler Kanal D ekranlarına çevrildi.

Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

4 Haziran Salı günü ekranlara gelen bölümde çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 4 HAZİRAN 2024 PUAN DURUMU

Günün puan durumu henüz belli olmadı.

İşte, geçtiğimiz günün puanları:

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