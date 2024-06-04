Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu tablosu: Kanal D ile Gelinim Mutfakta’da çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin her bölümde yapılan tarifler ve tabaklamalar sonunda belli oluyor. Önceki gün altını kapan Zeynep'in bugünkü performansı takip ediliyor. İzleyenler Kanal D ekranları başında. Kayınvalidelerin yanı sıra sunucunun da tadımıyla birinci belirleniyor. İşte, Gelinim Mutfakta 4 Haziran 2024 puan durumu...