GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!

Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Hafta içi birbirinden renkli yarışmacıların kıyasıya yarıştığı programda, gelinler ve kayınvalideler bir arada mücadele ediyor. Bu hafta finalistlerin olduğu yarışta büyük ödül için mücadele veriliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?