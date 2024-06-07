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GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:57
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
11:57
GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!
Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla gündüz kuşağında ekrana geliyor. Final serisinin başladığı yarışta kazanan ödülün sahibi olacak. Zeynep, Damla, Kıymet ve Başak'ın yarıştığı programda, Başak 4. finalist gelin olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altın bilezikleri kim kazandı? İşte, haftanın kazanan ismi!