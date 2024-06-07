Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!
Giriş Tarihi: 07.06.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 11:57

GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!

Gelinim Mutfakta hafta içi her gün Kanal D ekranlarında Nursel Ergin'in sunumuyla gündüz kuşağında ekrana geliyor. Final serisinin başladığı yarışta kazanan ödülün sahibi olacak. Zeynep, Damla, Kıymet ve Başak'ın yarıştığı programda, Başak 4. finalist gelin olmuştu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altın bilezikleri kim kazandı? İşte, haftanın kazanan ismi!

GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!

Gelinim Mutfakta hafta finali geldi çattı. Hafta içi birbirinden renkli yarışmacıların kıyasıya yarıştığı programda, gelinler ve kayınvalideler bir arada mücadele ediyor. Bu hafta finalistlerin olduğu yarışta büyük ödül için mücadele veriliyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!

GELİNİM MUTFAKTA 1405. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta haftanın finalinde, 1405. bölümde Başak'ın inci kolyesi olay yaratıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN ÇEYREK ALTIN KAZANANLARI

1. GÜN: ZEYNEP

2. GÜN: ZEYNEP

3. GÜN: BAŞAK

4. GÜN: BAŞAK

5. GÜN kazananı ise henüz açıklanmadı!

GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 27 - 31 Mayıs haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziği Kıymet gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 7 HAZİRAN CUMA || Gelinim Mutfakta final serisinde kim birinci olacak? İşte, hafta finali!

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 13 - 17 Mayıs hafta finalinde elenen isim Gamze gelin oldu.

SON DAKİKA