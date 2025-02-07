GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!

Gelinim Mutfakta haftanın final gününde son değerlendirmelerin ardından haftanın kazananı belli olurken, bir isim ise yarışmaya veda edecek. Tüm hafta performanslarını sergileyen yarışmacılar arasından en yüksek puanı kazanarak hafta birincisi olan geline 10 altın bilezik verilecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, birinci kim oldu?