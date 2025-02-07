Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 16:01

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!

Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu merak ediliyor. Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan programda gelinler yemek yaparken, kayınvalideler ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalışıyor. Haftanın en çok puan toplayan yarışmacısı ise birinci olan isim oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!

Gelinim Mutfakta haftanın final gününde son değerlendirmelerin ardından haftanın kazananı belli olurken, bir isim ise yarışmaya veda edecek. Tüm hafta performanslarını sergileyen yarışmacılar arasından en yüksek puanı kazanarak hafta birincisi olan geline 10 altın bilezik verilecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Günün en başarılı tabağını çıkararak yakasına bir çeyrek altın takmayı başaran isim Ezgi olurken, hafta boyunca en iyi performansı sergileyerek 10 altın bileziği sahibi olan gelin ise yine Ezgi oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da haftalık puan durumuna göre elenen isim Elif oldu.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!

7 ŞUBAT 2025 GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta haftanın final gününde son değerlendirmelerin yapılmasının ardından puan durumu şu şekilde,

  • EZGİ 80
  • IŞIL 74
  • DUYGU 70
  • ELİF 69
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN YARIŞMACILARI

  • ELİF
  • EZGİ
  • IŞIL
  • DUYGU
SON DAKİKA