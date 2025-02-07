Haberler
Yaşam
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!
Giriş Tarihi: 07.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025
16:01
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ? 7 Şubat Gelinim Mutfakta altın bilezikleri kazanan gelin belli oldu!
Gelinim Mutfakta 7 Şubat puan durumu merak ediliyor. Aslı Hünel'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan programda gelinler yemek yaparken, kayınvalideler ise tadım yaparak gelinini bulmaya çalışıyor. Haftanın en çok puan toplayan yarışmacısı ise birinci olan isim oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim elendi, birinci kim oldu?