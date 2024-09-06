Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim kazandı? 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Yarışmada dört gelin birbiriyle mücadele ederken, kayınvalidelerin arasında yaşanan atışmalar da ilgiyle takip ediliyor. Günlük olarak çeyrek altın, haftalık olarak 10 bilezik ödül verilen Gelinim Mutfakta'da bugün hafta finalinde kazanan büyük ödülle kavuşurken en başarısız gelin de yarışmaya veda edecek. İşte, Gelinim Mutfakta'da bugünün kazanan ve elenen gelini haberin devamında..