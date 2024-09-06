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Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:49 Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 15:49

Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim kazandı? 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı programın bugün yayınlanan bölümünde gelinler en iyi tabağı çıkartarak büyük ödül 10 bileziğe hak kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim kazandı, bu hafta hangi gelin elendi?

Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim kazandı? 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Yarışmada dört gelin birbiriyle mücadele ederken, kayınvalidelerin arasında yaşanan atışmalar da ilgiyle takip ediliyor. Günlük olarak çeyrek altın, haftalık olarak 10 bilezik ödül verilen Gelinim Mutfakta'da bugün hafta finalinde kazanan büyük ödülle kavuşurken en başarısız gelin de yarışmaya veda edecek. İşte, Gelinim Mutfakta'da bugünün kazanan ve elenen gelini haberin devamında..

Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim kazandı? 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?

6 EYLÜL GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI!
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat hız kesmeden devam ediyor! 6 Eylül Cuma günü hafta boyunca sergilediği başarılı performansıyla 10 altın bileziğe hak kazanan gelin Aysun oldu.

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Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim kazandı? 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında son sürat hız kesmeden devam ediyor! Rakiplerinden daha kötü bir performans sergileyerek puan tablosunda adı alt sıralarda kalıp ve yarışmaya veda eden gelin Eliz oldu.

Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim kazandı? 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
6 Eylül Cuma Gelinim Mutfakta'da en yakın rakibine 9 puan farkla günün çeyrek altını kazanan ismi Yasemin oldu.

Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim kazandı? 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?
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