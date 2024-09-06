Giriş Tarihi: 06.09.2024 15:49
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024
15:49
Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim kazandı? 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta kim elendi?
Kanal D ekranlarında hafta içi her gün seyirci ile buluşan Gelinim Mutfakta ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam ediyor. Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı programın bugün yayınlanan bölümünde gelinler en iyi tabağı çıkartarak büyük ödül 10 bileziğe hak kazanmak için kıyasıya mücadele verdi. Peki 6 Eylül 2024 Gelinim Mutfakta büyük ödülü kim kazandı, bu hafta hangi gelin elendi?