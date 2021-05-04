Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği programın ikinci gününde gelinler kıyasıya rekabet ederken kaynanalar puan durumlarını belirliyor. En lezzetli yemekleri yapan gelin yüksek puanları toplayarak büyük ödülün sahibi olurken izleyiciler Gelinim Mutfakta 4 Mayıs gün birincisini ve puan durumlarını araştırıyor. Peki Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?