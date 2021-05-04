Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün gün birincisi ve puan durumu belli oldu. İzleyiciler hangi gelinin kaç puan aldığını merak ederken kaynanalar 1-5 arası puanlarını veriyor. Rekabetin bir an olsun dinmediği programda haftanın finaline doğru giderken en yüksek puanı toplayan gelin avantajlı oluyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu açıklandı mı? 4 Mayıs 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?