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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 16:08 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 16:09

gün birincisi ve puan durumu: 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Kanal D ekranlarında yayınlanan gün birincisi ve puan durumu merak ediliyor. Seda Sayan'ın sunuculuğunu üstlendiği programın ikinci gününde gelinler kıyasıya rekabet ederken kaynanalar puan durumlarını belirliyor. En lezzetli yemekleri yapan gelin yüksek puanları toplayarak büyük ödülün sahibi olurken izleyiciler Gelinim Mutfakta 4 Mayıs gün birincisini ve puan durumlarını araştırıyor. Peki ve puan durumu açıklandı mı? 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün yayınlanan 'da bugün gün birincisi ve puan durumu belli oldu. İzleyiciler hangi gelinin kaç puan aldığını merak ederken kaynanalar 1-5 arası puanlarını veriyor. Rekabetin bir an olsun dinmediği programda haftanın finaline doğru giderken en yüksek puanı toplayan gelin avantajlı oluyor. Buna göre; ve puan durumu açıklandı mı? 4 Mayıs 2021 Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ VE PUAN DURUMU AÇIKLANDI MI?

4 Mayıs puan durumu ile gün birincisi saat 15.30-16.30 arasında açıklandı...

PUAN DURUMU

Seda: 11

Esra: 19

Gönül: 17

Kardelen: 9

Esra gün birincisi olurken Kardelen en düşük puanı aldı.

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Gelinim Mutfakta gün birincisi ve puan durumu: 4 Mayıs Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu?
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