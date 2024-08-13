Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
14:25
Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altını kazandı? 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta son puan durumu nasıl?
Gelinim Mutfakta dün yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Haftanın ikinci gününde de yüksek puan toplamak isteyen gelinler birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını kim kazandı? İzleyiciler 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta puan tablosunu merak etmekte. Hangi gelin çeyrek altın kazandı kimler eli boş döndü?