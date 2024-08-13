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Giriş Tarihi: 13.08.2024 14:13 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 14:25

Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altını kazandı? 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta son puan durumu nasıl?

Gelinim Mutfakta dün yeni haftaya hızlı bir giriş yaptı. Haftanın ikinci gününde de yüksek puan toplamak isteyen gelinler birbiriyle kıyasıya mücadele etti. Gelinim Mutfakta günün çeyrek altınını kim kazandı? İzleyiciler 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta puan tablosunu merak etmekte. Hangi gelin çeyrek altın kazandı kimler eli boş döndü?

Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altını kazandı? 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta son puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Yarışmada dört gelin birbiriyle mücadele ederken, kayınvalidelerin arasında yaşanan rekabet de merak ediliyor. Günlük olarak çeyrek altın, haftalık olarak 10 bilezik ödül verilen Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelinin çeyrek altın kazandığı ve son puan durumu detaylarda…

Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altını kazandı? 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta son puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da 12 Ağustos'ta en güzel kolay anne pastasını yaparak en yüksek puanı toplayan gelin Seda oldu. Haftanın ilk gününden çeyrek kazanan Seda rakiplerinden öne geçti.

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Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altını kazandı? 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta son puan durumu nasıl?

12 AĞUSTOS ASLI HÜNEL GELİNLERE KAÇ PUAN VERDİ

AYSUN: 3
SEDA: 5
YASEMİN: 1
AYŞENUR: 2
Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altını kazandı? 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta son puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI HANGİ GELİN KAZANDI?
13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta çeyrek altın kazanan gelin detaylarda vereceğiz.

Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altını kazandı? 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta son puan durumu nasıl?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

AYSUN:

SEDA:

YASEMİN:

AYŞENUR:

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