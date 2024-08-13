Gelinim Mutfakta hangi gelin çeyrek altını kazandı? 13 Ağustos 2024 Gelinim Mutfakta son puan durumu nasıl?

Hafta içi her gün saat 13:00'da Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışması, Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlarda izleyicileriyle buluşuyor. Yarışmada dört gelin birbiriyle mücadele ederken, kayınvalidelerin arasında yaşanan rekabet de merak ediliyor. Günlük olarak çeyrek altın, haftalık olarak 10 bilezik ödül verilen Gelinim Mutfakta'da bugün hangi gelinin çeyrek altın kazandığı ve son puan durumu detaylarda…