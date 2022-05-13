Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Programın 930.bölümünde Senanur, Sevilay Hanımı çileden çıkarıyor. Hafta boyunca kötü puanlar alan Miyase, gelinlerin hışmına uğruyor. Özellikle Senanur'un, Miyase'ye "Etkisiz eleman!" diye hitap etmesi Sevilay Hanımı çok sinirlendiriyor. Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?