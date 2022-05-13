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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:58 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:58

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta haftanın finalinde elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Programın 930.bölümünde Senanur, Sevilay Hanımı çileden çıkarıyor. Hafta boyunca kötü puanlar alan Miyase, gelinlerin hışmına uğruyor. Özellikle Senanur'un, Miyase'ye "Etkisiz eleman!" diye hitap etmesi Sevilay Hanımı çok sinirlendiriyor. Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Kanal D ekranlarının lezzet yarışmasında yemeklere verilen puanlar gelinler arasından sadece birini gün birincisi yapıyor. Haftanın final bölümünde gelinlerden en yüksek puanı alan gelin birinci olurken, en düşük puanı alan gelin eleniyor. Peki Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 13 Mayıs haftanın elenen ve birinci olan ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU

Damla:

Senanur:

Edanur:

Miyase:

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

BUGÜN NELER OLUYOR?

Nursel Ergin, 930. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin Senanur oldu.

Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bilezikte Miyase'nin oldu.

Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı ise Gözde oldu.

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