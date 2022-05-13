Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 13 Mayıs Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

BUGÜN NELER OLUYOR?

Nursel Ergin, 930. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

Nursel Ergin, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinler yarışıyor, kayınvalideler puanlıyor! Hangi yemek, hangi gelinin? Kimse bilmiyor! Bu yarışmada kendini elemekte var, birinci yapmakta! Eğlenceyi ve muhteşem yemek tariflerini kaçırma!

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin Senanur oldu.

Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında 5 altın bilezikte Miyase'nin oldu.

Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı ise Gözde oldu.