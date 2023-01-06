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Haberler Yaşam BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyrek altını kim aldı? İşte 6 Ocak 2023 puan durumu
Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 15:55

BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyrek altını kim aldı? İşte 6 Ocak 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek ve 7 bileziği kim aldı soruları bugün haftanın finali ile sorgulanmaya başladı. Her hafta Cuma günü bir kişinin elenip bir kişinin de çeyrek altın ve bilezikleri kazandığı yarışmada heyecan dorukta. En düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi elenirken en yüksek puanı toplayanlar da altınların sahibi olacak. Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayımlanan program yemek tarifleriyle de gündemde. İşte, 6 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile birinci olan ve elenen isim!

BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyrek altını kim aldı? İşte 6 Ocak 2023 puan durumu

Gelinim Mutfakta 6 Ocak 2023 puan durumu sorgulanmaya başladı. Kanal D ekranlarından takip edilen yarışmada hafta içi her gün el lezzetleri ile yarışan gelinler ve kayınvalideleri puanları toplayarak altınların sahibi oluyor. Puan alamayanlar ise tek tek yarışmaya veda ediyor. Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri kim aldı? İşte, elenen ve birinci olan yarışmacı!

BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyrek altını kim aldı? İşte 6 Ocak 2023 puan durumu

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bu hafta 7 altın bileziğin sahibi ZEYNEP oldu.

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BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyrek altını kim aldı? İşte 6 Ocak 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bu hafta birincilikte Zeynep ile kuraya kalan HATİCE çeyrek altının sahibi oldu.

BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyrek altını kim aldı? İşte 6 Ocak 2023 puan durumu

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim ise ECE oldu.

BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyrek altını kim aldı? İşte 6 Ocak 2023 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

İşte 6 Ocak 2023 tarihli puan durumu:

ZEYNEP: 86

HATİCE: 86

DERYA: 48

ECE: 47

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