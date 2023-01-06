Haberler Yaşam BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyrek altını kim aldı? İşte 6 Ocak 2023 puan durumu

Giriş Tarihi: 06.01.2023 15:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 15:55

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek ve 7 bileziği kim aldı soruları bugün haftanın finali ile sorgulanmaya başladı. Her hafta Cuma günü bir kişinin elenip bir kişinin de çeyrek altın ve bilezikleri kazandığı yarışmada heyecan dorukta. En düşük puanı alan gelin ve kayınvalidesi elenirken en yüksek puanı toplayanlar da altınların sahibi olacak. Gelinim Mutfakta kim elendi, kim gitti araştırmaları başladı. Kanal D ekranlarında yayımlanan program yemek tarifleriyle de gündemde. İşte, 6 Ocak 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu ile birinci olan ve elenen isim!