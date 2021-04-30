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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 30.04.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 30.04.2021 15:00

kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

Hafta içi her gün yayınlanan 'da haftanın finali geldi çattı. Bugün ekrana gelen yeni bölümde gelinler en yüksek puanı alıp beş altın bileziğin sahibi olmak içim kapıştı. İzleyiciler puan durumu tablosunu merak ederken kim elendi, Gelinim Mutfakta 30 Nisan birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Hafta boyunca en güzel yemekleri yapmak için mutfakta tüm hünerlerini sergileyen gelinlerden sadece biri gün birincisi oluyor. Buna göre; Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

'da bugün haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan gündüz kuşağı programında gelinler en yüksek puanı almak için yarışıyor. Mücadelenin had safhaya ulaşacağı günün sonuçları merak konusu olurken kim elendi, Gelinim Mutfakta 30 Nisan birincisi ve elenen ismi açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Gelinler puan durumları belirlenirken Seda Sayan haftanın kazananı ve eleneni duyuracak. Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Ekranların en çok takip edilen programlarından 'da bugün haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Kanal D'nin sevilerek takip edilen ve her bölümüyle de izleyenleri ekran karşısına kilitleyen yarışması Gelinim Mutfakta 30 Nisan birincisi, elenen ismi ve puan durumları ile ilgili detaylar şöyle;

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Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? Gelinim Mutfakta 30 Nisan haftanın birincisi ve elenen ismi açıklanıyor!

birincisi ve elenen ismi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

PUAN DURUMU- 30 NİSAN 2021

Puan durumları henüz netleşmedi.

Esra:

Seda:

Dudu:

Gönül:

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