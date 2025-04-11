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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:37 Güncelleme Tarihi: 11.04.2025 13:37

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu

Aslı Hünel'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali yaklaştıkça rekabet dorukta. Hafta boyunca yapılan yemeklerin değerlendirmeleri, verilen puanlar ve gelinler arasındaki yorumlar izleyenleri ekrana kilitliyor. Asena, Nur, Sahra ve Ezgi arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ederken, kimin öne geçeceği merak konusu. Peki, 11 Nisan Kanal D gelinim Mutfakta'da kim elendi, bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu

11 Nisan 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabetin sonunda günün ve haftanın birincisi belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte 11 Nisan bölümüne dair öne çıkanlar ve puan durumu...

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 11 Nisan Cuma günü bölümünün bugünkü birincisi ve 10 altın bileziğin sahibi olan gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
11 Nisan Cuma Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en iyi tabağını çıkararak en yüksek puanla çeyrek altın almaya hak kazanan gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA HANGİ YARIŞMACI ELENDİ?
Gelinim Mutfakta yarışma heyecanı Kanal D ekranlarında yaşanıyor. Bu hafta rakiplerinden daha kötü bir performans sergileyerek puan tablosunda adı alt sıralarda kalıp ve yarışmaya veda eden gelin belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA 11 NİSAN CUMA PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü bölümü henüz yayınlanmadı.

EZGİ-

ASENA-

NUR-

SAHRA-