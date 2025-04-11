Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu

11 Nisan 2025 Cuma günü Gelinim Mutfakta'da heyecan dorukta. Yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabetin sonunda günün ve haftanın birincisi belli oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte 11 Nisan bölümüne dair öne çıkanlar ve puan durumu...