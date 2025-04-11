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Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu
Giriş Tarihi: 11.04.2025 13:37
Güncelleme Tarihi: 11.04.2025
13:37
Gelinim Mutfakta kim elendi, bilezikleri kim kazandı? İşte, 11 Nisan Kanal D Gelinim Mutfakta puan durumu
Aslı Hünel'in sunuculuğunda Kanal D ekranlarında her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali yaklaştıkça rekabet dorukta. Hafta boyunca yapılan yemeklerin değerlendirmeleri, verilen puanlar ve gelinler arasındaki yorumlar izleyenleri ekrana kilitliyor. Asena, Nur, Sahra ve Ezgi arasındaki kıyasıya mücadele hız kesmeden devam ederken, kimin öne geçeceği merak konusu. Peki, 11 Nisan Kanal D gelinim Mutfakta'da kim elendi, bilezikleri kim kazandı?