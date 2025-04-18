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Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin
Giriş Tarihi: 18.04.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
14:05
Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin
Hafta içi her gün gündüz kuşağında ekranlara gelen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu ile haftanın finalinde gündemde. Aslı Hünel'in sunumuyla takip edilen yapımda gelinler kayınvalideleri ile birlikte bir takım olarak haftanın en yüksek puanlarını toplamaya çalışıyor. Her cuma günü bir gelin yarışmaya veda ediyor. Peki; Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı, hangi gelin?