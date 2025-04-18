Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Hafta boyu en çok puanı toplayan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Kazanan henüz belli olmadı. Kayınvalidelerin verdikleri puanlara göre pazartesiden bu yana en iyi puanı alan kişi haftanın kazananı olacak.