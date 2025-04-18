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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin
Giriş Tarihi: 18.04.2025 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:05

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

Hafta içi her gün gündüz kuşağında ekranlara gelen Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu ile haftanın finalinde gündemde. Aslı Hünel'in sunumuyla takip edilen yapımda gelinler kayınvalideleri ile birlikte bir takım olarak haftanın en yüksek puanlarını toplamaya çalışıyor. Her cuma günü bir gelin yarışmaya veda ediyor. Peki; Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı, hangi gelin?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

Gelinim Mutfakta kim elendi 18 Nisan günü ekranlara gelen haftanın finali ile yanıt arıyor. Günün birincisi çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Asena, Ezgi, Sahra ve Burcu'nun tezgah başına geçtiği yarışta bu hafta en çok puanı toplayan bilezikleri koluna takıyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara geliyor. Yarışmada günün en iyi puanını toplayan gelin çeyrek altın kazanıyor.

Bugünün kazananı henüz belli olmadı.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA 10 ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Hafta boyu en çok puanı toplayan gelin ise 10 altın bileziğin sahibi oluyor. Kazanan henüz belli olmadı. Kayınvalidelerin verdikleri puanlara göre pazartesiden bu yana en iyi puanı alan kişi haftanın kazananı olacak.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Haftayı alınan puanlara bakıldığında en düşük puanı alan gelin kayınvalidesi ile birlikte yarışmaya veda ediyor.

Elenen isim henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D 18 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kazanan gelin

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 18 NİSAN 2025

Gelinim Mutfakta 18 Nisan puan durumu henüz belli olmadı. Ancak 17 Nisan günü tablo şöyle oldu:

Asena: 20

Ezgi: 17

Sahra: 15

Burcu: 6