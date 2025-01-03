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Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025
14:14
Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?
Gelinler ve kayınvalidelerinin yarıştığı program hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanıyor. 3 Ocak tarihli haftanın finali bölümü ile Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt aranıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen lezzet yarışında haftanın birincisi 10 altın bileziği koluna takıyor. Peki; bugünkü Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?