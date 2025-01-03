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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?
Giriş Tarihi: 03.01.2025 14:10 Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 14:14

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?

Gelinler ve kayınvalidelerinin yarıştığı program hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayımlanıyor. 3 Ocak tarihli haftanın finali bölümü ile Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt aranıyor. Aslı Hünel'in sunumuyla ekranlara gelen lezzet yarışında haftanın birincisi 10 altın bileziği koluna takıyor. Peki; bugünkü Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve bilezikleri kim kazandı?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?

Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün birincisi çeyrek altın kazanırken haftanın birincisi bilezikleri alacak. Kanal D ekranında takip edilen yarışmada gelinler arasındaki rekabet de gündemde. En lezzetli tabağı yaparak kayınvalidelerden 5 puan almak isteyen gelinlerin yarışı hız kazandı. Peki; 3 Ocak Gelinim Mutfakta kim elendi, hangi gelin?

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI VE BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümünde haftanın finali yaşanıyor.

Günün birincisi ve haftanın birincisi ayrı ayrı ödüllendiriliyor.

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Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?

Altınları kazanan gelinler henüz belli olmadı. Ezgi, Beyzanur, Zehra ve Aysun yarışta...

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta finalinde haftanın elenen gelini henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi? Kanal D ile 3 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyrek altın ve 10 altın bileziği kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 3 OCAK 2024

Gelinim Mutfakta haftanın finali ardından puanlar haberimizdeki yerini alacak.

  • EZGİ
  • BEYZANUR
  • ZEHRA
  • AYSUN
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