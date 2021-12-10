Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 10.12.2021 15:09 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 15:09

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finali izleyiciyle buluşuyor. Gelinlerin puan durumu açıklanınca haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Kaynanalar puan durumunu belirlerken beş altın bileziği alacak isim merak ediliyor. Bilindiği üzere bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Sunuculuğunu Yılmaz Morgül'ün üstlendiği Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Bugünkü 815.bölümde kayınvalideler gelinlerinin en yüksek puanı alması için rekabeti kızıştıracak. En son kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanan isim Yeşim ve Miyase oldu. Kura sonucu çeyrek altını alan gelin Miyase oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ AÇIKLANDI MI?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı.. 10 Aralık Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusunun yanıtı bugün belli olacak.

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta da birinci ve elenen isim bugün açıklanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yılmaz Morgül, 820. Bölümde en beğendiği yemeğe 5 puan verdi!

Yılmaz Morgül, gelinlerin yaptığı yemeklerden yedi ve damak tadına uygun olarak 1'den 5'e kadar puanladı. En yüksek ve en düşük puanı kime verdi?

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

SON DAKİKA