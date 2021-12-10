Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta haftanın finali izleyiciyle buluşuyor. Gelinlerin puan durumu açıklanınca haftanın birincisi ve elenen ismi belli oluyor. Kaynanalar puan durumunu belirlerken beş altın bileziği alacak isim merak ediliyor. Bilindiği üzere bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 10 Aralık Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve elenen ismi açıklandı mı?