Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

9 Ocak Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu bir gün daha yaşandı. Yeni yarışmacıların da dahil olduğu bu haftada, gelinler çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda hangi gelinin çeyrek altının sahibi olduğu büyük bir merakla takip ediliyor. İşte, 9 Ocak 2025 tarihli Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin…