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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 13:50 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 13:52

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, bugünkü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Çeyrek altın ve 10 altın bilezik ödülü için mücadele eden gelinler, en lezzetli tabaklarını hazırlayarak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Gün sonunda yapılan puanlama ile çeyrek altını kazanan gelin belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'da 9 Ocak 2025 tarihinde günün birincisi kim oldu? İşte detaylar ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

9 Ocak Perşembe günü Gelinim Mutfakta'da heyecan dolu bir gün daha yaşandı. Yeni yarışmacıların da dahil olduğu bu haftada, gelinler çeyrek altını kazanmak için kıyasıya mücadele etti. Günün sonunda hangi gelinin çeyrek altının sahibi olduğu büyük bir merakla takip ediliyor. İşte, 9 Ocak 2025 tarihli Gelinim Mutfakta güncel puan durumu ve çeyrek altını kazanan gelin…

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 9 Ocak Perşembe günü bölümünün bugünkü birincisi ve çeyrek altının sahibi belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 9 OCAK PUAN DURUMU

BEYZANUR-

EZGİ-

AYSUN-

DUYGU-

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta 8 Ocak Çarşamba günü bölümünün birincisi ve çeyrek altının sahibi Beyzanur oldu.

Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 8 OCAK PUAN DURUMU

BEYZANUR- 23 PUAN

EZGİ- 15 PUAN

AYSUN- 14 PUAN

DUYGU- 4 PUAN

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