Haberler
Yaşam
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 13:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
13:52
Gelinim Mutfakta kim kazandı? 9 Ocak Perşembe Kanal D Gelinim Mutfakta çeyrek altını hangi yarışmacı aldı?
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, bugünkü bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Çeyrek altın ve 10 altın bilezik ödülü için mücadele eden gelinler, en lezzetli tabaklarını hazırlayarak kayınvalidelerin beğenisine sundu. Gün sonunda yapılan puanlama ile çeyrek altını kazanan gelin belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta'da 9 Ocak 2025 tarihinde günün birincisi kim oldu? İşte detaylar ve puan durumu!