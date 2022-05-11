Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN NEDEN AĞLADI?

Yaşanan olaylar karşısında Miyase'nin çok ayıp ettiğini söyleyen sunucu Nursel Ergin göz yaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz haftada da stüdyoyu terk ederek yapıma ayıp ettiğini söyleyen sunucu Ergin'in Miyase'nin tavrına sitem etti ve stüdyodan çıkarak programa ara verilmesini istedi.

Sunucu Nursel Ergin'in ağlaması üzerine Miyase'nin kayınvalidesi Sevilay Hanım da göz yaşlarına hakim olamadı ve kendisinin de artık Miyase ile yarışmak istemediğini belirtti.