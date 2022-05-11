Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta 927. Bölüm ile yarışmacılar arasında sular durulmuyor. Uzun süredir zirveyi yakalayan ve altınların sahibi olan yarışmacı Miyase'nin yapımdan isteği stüdyoda şok etkisi yarattı. Kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte yarışan Miyase Gelinim Mutfakta ekibinden kayınvalidesini ağlatan bir istekte bulundu. Gelinim Mutfakta Miyase'nin isteği sunucu Nursel Ergin'i hüngür hüngür ağlattı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase ne istedi? Sunucu Nursel Ergin neden ağladı? İşte stüdyoda şok etkisi yaratan 11 Mayıs Gelinim Mutfakta Miyase'nin isteği…