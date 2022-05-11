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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar
Giriş Tarihi: 11.05.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 15:47

Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta 927. Bölüm ile yarışmacılar arasında sular durulmuyor. Uzun süredir zirveyi yakalayan ve altınların sahibi olan yarışmacı Miyase'nin yapımdan isteği stüdyoda şok etkisi yarattı. Kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte yarışan Miyase Gelinim Mutfakta ekibinden kayınvalidesini ağlatan bir istekte bulundu. Gelinim Mutfakta Miyase'nin isteği sunucu Nursel Ergin'i hüngür hüngür ağlattı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase ne istedi? Sunucu Nursel Ergin neden ağladı? İşte stüdyoda şok etkisi yaratan 11 Mayıs Gelinim Mutfakta Miyase'nin isteği…

Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar

Miyase ve kayınvalidesi Sevilay Hanım Gelinim Mutfakta son bölümde birbirine girdi. Altınları toplaması ve zirvede olmasına rağmen kayınvalidesine sitemde bulunan Miyase, diğer yarışmacıları şaşırtırken yapımdan isteğini açıklamasıyla sunucu Nursel Ergin'i hüngür hüngür ağlattı. Bu noktada Gelinim Mutfakta Miyase ne istedi? Sorusu gündemden düşmüyor. Bugün yayınlanan 11 Mayıs Gelinim Mutfakta 927. Bölüm yaşanılanlarla şok etkisi yarattı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase ne istedi? Sunucu Nursel Ergin neden ağladı? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar

GELİNİM MUTFAKTA MİYASE NE İSTEDİ?

Zirve adayı yarışmacısı Miyase kayınvalidesi Sevilay Hanım ile birlikte uzun süredir yarışmada yer alıyor. Başarılı tahminleri ile bilinen ikili arasında bugün şok bir olay yaşandı. Yaşananlar karşısında diğer yarışmacılar neye uğradığını şaşırırken Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin göz yaşlarına hakim olamadı. Peki, Gelinim Mutfakta Miyase ne istedi?

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Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar

Gelinim Mutfakta Miyase, kayınvalidesi Sevilay Hanım ile yaşadığı problemleri öne sürerek kayınpederinin Sevilay Hanım'dan sonraki eşiyle yani üvey kayınvalidesi ile yarışmaya devam etmek istediğini söyledi.

Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar

Yönetmene de konuyla ilgili isteğini yazdığını söyleyen Miyase'nin isteği şok etkisi yarattı. Eşinin de bu durumdan haberi olduğunu söyleyen yarışmacı üvey kayınvalidesinden anne diye bahsetmesi sebebiyle yarışmacıların ve sunucunun sitemlerine maruz kaldı.

Gelinim Mutfakta Miyase’nin isteği şok etkisi yarattı! Gelinim Mutfakta Nursel Ergin neden ağladı? 11 Mayıs 2022 yeni bölümde yaşananlar

GELİNİM MUTFAKTA NURSEL ERGİN NEDEN AĞLADI?

Yaşanan olaylar karşısında Miyase'nin çok ayıp ettiğini söyleyen sunucu Nursel Ergin göz yaşlarına hakim olamadı. Geçtiğimiz haftada da stüdyoyu terk ederek yapıma ayıp ettiğini söyleyen sunucu Ergin'in Miyase'nin tavrına sitem etti ve stüdyodan çıkarak programa ara verilmesini istedi.

Sunucu Nursel Ergin'in ağlaması üzerine Miyase'nin kayınvalidesi Sevilay Hanım da göz yaşlarına hakim olamadı ve kendisinin de artık Miyase ile yarışmak istemediğini belirtti.

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