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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, haftanın birincis olarak çeyrek altını kim aldı? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, gitti?
Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 15:46

Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, haftanın birincis olarak çeyrek altını kim aldı? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, gitti?

Songül Karlı'nın sunuculuğunda devam eden Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi olarak çeyrek altını kazanan ismi ve elenen ismi merak ediliyor. Kaynana ve gelinlerle bol kahkaha ve entrikayla geçen program Cuma günleri "Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi?" sorularıyla gündeme geliyor. Yarışma programında gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanmak için lezzet alanında kıyasıya rekabet ediyor. Peki, 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta’da bugün kim kazandı, haftanın birincis olarak çeyrek altını kim aldı? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, gitti?

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Songül Karlı'nın sunuculuğunda gerçekleşen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finali geldi çattı. Programın sıkı takipçileri şimdi "24 Aralık bugün Gelinim Mutfakta'da bugün kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve elendi?" sorularına yanıt arıyor. İşte Gelinim Mutfakta'da haftanın finali ve tüm detaylar...

Gelinim Mutfakta’da bugün kim kazandı, haftanın birincis olarak çeyrek altını kim aldı? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, gitti?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kazanan ve bu hafta elenen gelinadayı gelin henüz belli olmadı.

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Gelinim Mutfakta’da bugün kim kazandı, haftanın birincis olarak çeyrek altını kim aldı? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, gitti?

Detaylar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

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