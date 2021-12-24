Gelinim Mutfakta’da bugün kim kazandı, haftanın birincis olarak çeyrek altını kim aldı? 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi, gitti?

Songül Karlı'nın sunuculuğunda devam eden Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın birincisi olarak çeyrek altını kazanan ismi ve elenen ismi merak ediliyor. Kaynana ve gelinlerle bol kahkaha ve entrikayla geçen program Cuma günleri "Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi?" sorularıyla gündeme geliyor. Yarışma programında gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanlı alıp çeyrek altını almaya hak kazanmak için lezzet alanında kıyasıya rekabet ediyor. Peki, 24 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu ve kim elendi? İşte detaylar...