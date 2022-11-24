Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta'da haftanın finali öncesi puan durumu: 24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:44

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali öncesi puan durumu: 24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta Günün birincisi ve puan durumu ile gündemdeki yerini aldı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı programda günün sonunda çeyrek altının sahibi olan gelin merak konusu haline gelirken öte yandan "24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarışmacılar haftanın finali yaklaşırken tüm hünerlerini sergiliyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte tüm bu detaylar.

Gelinim Mutfakta’da haftanın finali öncesi puan durumu: 24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

Nursel Ergin'in sunumuyla gerçekleşen Gelinim Mutfakta programında günün birincisi merak ediliyor. "24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta günün kazananı ve puan durumu…

Gelinim Mutfakta’da haftanın finali öncesi puan durumu: 24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

GELİNİM MUTFAKTA SUNUCUSU NURSEL ERGİN GELİNLERE KAÇ PUAN VERDİ?
Yeşim gelin 3 puan aldı.

Hatice gelin 4 puan aldı.

Zerrin gelin 5 puan aldı.

Merve gelin 1 puan aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinim Mutfakta’da haftanın finali öncesi puan durumu: 24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU, ÇEYRAK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta bugün en yüksek puanı toplayan gelini Merve oldu. Merve çeyrek altını kazandı.

SON DAKİKA