Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta'da haftanın finali öncesi puan durumu: 24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

Giriş Tarihi: 24.11.2022 16:43 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 16:44

Gelinim Mutfakta'da haftanın finali öncesi puan durumu: 24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu?

Kanal D ekranlarının sevilen programı Gelinim Mutfakta Günün birincisi ve puan durumu ile gündemdeki yerini aldı. Sunuculuğunu Nursel Ergin'in yaptığı programda günün sonunda çeyrek altının sahibi olan gelin merak konusu haline gelirken öte yandan "24 Kasım 2022 Gelinim Mutfakta puan durumu ile günün birincisi kim, hangi yarışmacı oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Yarışmacılar haftanın finali yaklaşırken tüm hünerlerini sergiliyor. Peki, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı, günün birincisi hangi yarışmacı oldu? İşte tüm bu detaylar.