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Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
10:46
Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!
Futbolcuların aldıkları ücretler toplumun pek çok kesiminin çok üzerinde. Hele ki Messi, Ronaldo gibi dünyaca ünlü futbolcular pek çok ülkeden fazla servete sahip olabiliyor. Hal böyleyken, dünyanın en zengin oyuncularının da Messi veya Ronaldo olması bekleniyor. Ancak bir isim var ki futboluyla akıllara kazınamasa da serveti ile en tepeye oturdu. İşte dünyanın en zengin futbolcusu…