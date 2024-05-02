Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!

Dünya serveti Messi ile Ronaldo'yu katlayan o futbolcuyu konuşuyor… 25 yaşındaki futbolcu Southampton, Chelsea, Leicester City gibi dünyanın en ünlü takımlarının akademilerinde eğitim aldı. Ancak Premier Lig'de işler onun için beklenildiği gibi gitmedi. İşte dünyanın zengin futbolcusunun hikayesi…