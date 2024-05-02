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Haberler Yaşam Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!
Giriş Tarihi: 02.05.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 10:46

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!

Futbolcuların aldıkları ücretler toplumun pek çok kesiminin çok üzerinde. Hele ki Messi, Ronaldo gibi dünyaca ünlü futbolcular pek çok ülkeden fazla servete sahip olabiliyor. Hal böyleyken, dünyanın en zengin oyuncularının da Messi veya Ronaldo olması bekleniyor. Ancak bir isim var ki futboluyla akıllara kazınamasa da serveti ile en tepeye oturdu. İşte dünyanın en zengin futbolcusu

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!

Dünya serveti Messi ile Ronaldo'yu katlayan o futbolcuyu konuşuyor… 25 yaşındaki futbolcu Southampton, Chelsea, Leicester City gibi dünyanın en ünlü takımlarının akademilerinde eğitim aldı. Ancak Premier Lig'de işler onun için beklenildiği gibi gitmedi. İşte dünyanın zengin futbolcusunun hikayesi…

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!

Dünyanın en zengin futbolcuları

Zlatan İbrahimoviç

41 yaşında futbola nokta koyan İsveç'in süperstarı Zlatan İbrahimoviç, pek çok ligde rekorlar kırdı. Özellikle Amerika'da oynadığı senelerde çok ciddi paralar kazanan İbrahimoviç, sosyal medya ve reklam kısmını iyi yöneten futbolcular arasında bulunuyor.

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Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!

Neymar

Brezilya'nın süper starı Neymar, dünyanın en fazla kazanan oyuncuları arasında bulunuyor. Son olarak Arabistan'a transfer olan yıldız futbolcunun 150 milyon eurodan fazla yıllık ücretinin olduğu konuşuluyor.

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!

Kaka Leite

Futbolculuk döneminde yaptıkları ile futbolseverlerin hafızalarına kazınan Kaka Leite'nin babası Brezilya'nın en zengin aileleri arasında bulunuyor. Dünyaca ünlü süper star futbolu bıraktı ancak dünyanın en zengin futbolcuları arasında adını yazdırdı.

Gelmiş geçmiş en zengin futbolcu herkesi şaşırttı! Ne Messi, Ne Ronaldo… Serveti 20 milyar dolardan fazla!

David Beckham

Dünyanın en ünlü futbolcularından olan David Beckham, hem futbolda hem de futbol dışında kazandıkları ile dünyanın en zengin futbolcuları arasında yer alıyor.

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