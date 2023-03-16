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Haberler Yaşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle! 16 Mart 2023 Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle ekranı
Giriş Tarihi: 16.03.2023 20:01 Güncelleme Tarihi: 16.03.2023 20:01

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle! 16 Mart 2023 Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle ekranı

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümüyle her Perşembe olduğu gibi bu akşam da izleyenleriyle buluşuyor. Dizide bu hafta İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur. Yapımı internet üzerinden takip etmek isteyenler "Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni ve son bölüm izle ekranı…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle! 16 Mart 2023 Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle ekranı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de bu hafta; Başsavcıya gelen yeni görev yazısı Yılan ekibini bir araya toplar. Operasyon için ekip sahaya çıkacaktır ancak Sadi bu isimler arasında yoktur. Sadi'nin görevi olgunlukla karşılaması Songül'ü şaşırtsa da Sadi bu sefer gerçekten de verilen talimata uyacak mıdır? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle ekranı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle! 16 Mart 2023 Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle ekranı

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 31. YENİ BÖLÜM İZLE!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/gelsin-hayat-bildigi-gibi/2863

İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle! 16 Mart 2023 Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle ekranı

Başsavcıya gelen yeni görev yazısı Yılan ekibini bir araya toplar. Operasyon için ekip sahaya çıkacaktır ancak Sadi bu isimler arasında yoktur. Sadi'nin görevi olgunlukla karşılaması Songül'ü şaşırtsa da Sadi bu sefer gerçekten de verilen talimata uyacak mıdır?
Aylin'in soğuk tavrından bir şeyler olduğunu anlayan Araz, konuşmak ister. Fakat gittikleri kafede yaşanan bir olay ilişkilerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır. Bu tehlikeyi ortadan kaldırmak isteyen Aylin'in yardım istediği kişi kim olacaktır?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle! 16 Mart 2023 Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle ekranı

Kıvanç'ın akşam yemeğinde yaptığı bir hamle Asuman'ın hoşuna gitmese de bu durumu Mert ve Derya arasını açmak için kullanmaya karar verir. Derya kardeşi ile sevdiği adam arasında kalacaktır.

İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur.

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