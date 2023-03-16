Gelsin Hayat Bildiği Gibi 31. Yeni bölüm izle! 16 Mart 2023 Show Tv ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle ekranı

Kıvanç'ın akşam yemeğinde yaptığı bir hamle Asuman'ın hoşuna gitmese de bu durumu Mert ve Derya arasını açmak için kullanmaya karar verir. Derya kardeşi ile sevdiği adam arasında kalacaktır.

İstanbul'da yeni bir sabah başlarken Sadi kendini hiç beklemediği bir ortamda bulur ve burada karşılaştığı yüz Sadi'nin bile beklemediği bir isim olur.