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Haberler Yaşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni bölüm izle ekranı! Show Tv ile 13 Nisan 2023 tarihli Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni ve son bölüm izle!
Giriş Tarihi: 13.04.2023 20:36 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 20:37

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni bölüm izle ekranı! Show Tv ile 13 Nisan 2023 tarihli Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni ve son bölüm izle!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle! Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de bu hafta; Aylin aldığı evraklar sayesinde ailesine ulaşacağını düşünürken eline geçen bilgilerin yetersiz olduğunu görür. Araz'la birlikte buldukları ipucunun peşinden giden Aylin sonunda öz ailesine ulaşabilecek midir? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni bölüm izle ekranı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni bölüm izle ekranı! Show Tv ile 13 Nisan 2023 tarihli Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni ve son bölüm izle!

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi yeni bölümüyle her Perşembe olduğu gibi bu akşam da izleyenleriyle buluşuyor. Dizide bu hafta Taylan'a pusu kurulduğu haberi, Songül dahil tüm ekibi perişan eder. Songül, Taylan'ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük'le Servet'e götürür. Yapımı internet üzerinden takip etmek isteyenler "Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni bölüm izle" ekranı araştırmasına çıktı. İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni ve son bölüm izle ekranı…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni bölüm izle ekranı! Show Tv ile 13 Nisan 2023 tarihli Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni ve son bölüm izle!

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 35. YENİ BÖLÜM İZLE EKRANI!

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/gelsin-hayat-bildigi-gibi/2863

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Songül, Taylan'ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük'le Servet'e götürür.

Taylan'a pusu kurulduğu haberi, Songül dahil tüm ekibi perişan eder. Songül, Taylan'ın başına ne geldiğini öğrenmek için çabalarken tüm ipuçları onu Yörük'le Servet'e götürür. Songül etrafındaki herkese zarar vermeye başlayan Servet'i bulmayı çalışırken Sadi'ye söylemeden gittiği mekanda beklemediği bir tehlikeyle karşılaşır.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni bölüm izle ekranı! Show Tv ile 13 Nisan 2023 tarihli Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni ve son bölüm izle!

Derya, Mert'in gerçekleri öğrenmesi karşısında ne yapacağını şaşırırken Mert'in ortadan kaybolması herkesi harekete geçirir. Aylin aldığı evraklar sayesinde ailesine ulaşacağını düşünürken eline geçen bilgilerin yetersiz olduğunu görür. Araz'la birlikte buldukları ipucunun peşinden giden Aylin sonunda öz ailesine ulaşabilecek midir?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 35. Yeni bölüm izle ekranı! Show Tv ile 13 Nisan 2023 tarihli Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni ve son bölüm izle!

Sadi, Servet'le bir sevkiyat daha yapacaktır. Her şey yolunda ilerlerken Servet'in öğrendiği gerçek, Sadi'yi kimliğinin deşifre olma ihtimalinin eşiğine getirir. Songül ise merak ettiği tatlı bir soruya cevap ararken gelen telefonla yine kendi başına işe kalkışır.

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