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Giriş Tarihi: 02.02.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 14:10

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Pelin kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Pelin'i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Perşembe akşamı yayınlanan diziye konuk oyuncu olarak Serenay Aktaş dahil oldu. Aktaş, dizide Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden görevli memur Pelin Görkem karakterine hayat verecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Pelin kimdir sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin Sadi ile Songül arasında nelere sebep olacağı merak konusu olur. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Pelin'i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Pelin'i Serenay Aktaş hayatı ve kariyeri.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Pelin kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Pelin’i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Pelin kimdir sorusu yanıt aramaya başladı. Show TV ekranlarının konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisine yeni bir karakter dahil oluyor. Perşembe akşamları yayınlanan dizinin kadrosuna güzel oyuncu Serenay Aktaş konuk oyuncu olarak katıldı. Aktaş, dizide Pelin Görkem karakterini canlandıracak. Yeni karakter Sadi ile Songül arasında bir kıskançlığa sebep olacak. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Pelin kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Pelin'i canlandıran Serenay Aktaş kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, detaylar…

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Pelin kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Pelin’i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SERENAY AKTAŞ, GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ'DE!

Show TV'nin, yapımını BKM'nin üstlendiği Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosuna sevilen oyuncu Serenay Aktaş dahil oldu

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden görevli memur 'Pelin Görkem' karakterini canlandıracak olan Aktaş, Sadi ile Songül arasında bir kıskançlığa sebep olacak.

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi Pelin kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Pelin’i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Songül, kendisine verilen İtalyan bir uyuşturucu kuryesini koruma görevindeyken bir başka polis memuru olan Pelin Görkem ise Sadi'yi korumak için görevlendirilir.

Bu geçici görevler Payaslılar arasında gözle görülür bir çekişmeye sebep olur.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Pelin kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Pelin’i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

1 Ekim 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen dizi, sinema oyuncusu ve futbolcu Serenay Aktaş, 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başladı.

İki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer olan Serenay Aktaş, santrafor mevkiinde görev yaptı ve 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti.

21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi Pelin kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Pelin’i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Oyunculuğa Kanıt dizisiyle başlayan Aktaş, ardından Türk Malı, Yahşi Cazibe, Kalbim Seni Seçti ve Alemin Kralı gibi dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldıktan sonra ilk ana cast projesi Arka Sıradakiler dizinde Gülüm karakteriyle tanınmıştır.

Sonraki yıl Serenay Aktaş Muhteşem Yüzyıl adlı televizyon dizisinde Ayşe Hatun karakterini canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl'da bir sezon oynadıktan sonra ilk sinema filmi olan Çılgın Dersane 3'te rol aldı.

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