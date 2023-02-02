Gelsin Hayat Bildiği Gibi Pelin kimdir? Gelsin Hayat Bildiği Gibi’nin Pelin’i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Her Perşembe akşamı yayınlanan diziye konuk oyuncu olarak Serenay Aktaş dahil oldu. Aktaş, dizide Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden görevli memur Pelin Görkem karakterine hayat verecek. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Pelin kimdir sorularına yanıt aramaya başladı. Yeni karakterin Sadi ile Songül arasında nelere sebep olacağı merak konusu olur. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Pelin'i Serenay Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı? İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin Pelin'i Serenay Aktaş hayatı ve kariyeri.