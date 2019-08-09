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Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden kabin memuru Didem 'ın (31) cenazesi, 'de son yolculuğuna uğurlandı. Şam'ın 3 yıl önce evlendiği Rıdvan Şam, eşinin görev sırasında kullandığı yaka kartını taktı.

Giriş Tarihi: 09.08.2019 15:22 Güncelleme Tarihi: 09.08.2019 15:24
Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün sabah saatlerinde İstanbul Büyükçekmece Çatalca Yolu, Tepecik mevkisi Büyükçekmece istikametinde yaşandı. Kazada hayatını kaybeden kabin memuru Didem 'ın cenazesi 'e getirildi.

Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı

Genç kabin memurunun cenaze namazı, Bayraklı İzzet Erişen Camiinde cuma namazını müteakip kılındı. Cenaze törenine; 'ın 3 yıl önce evlendiği eşi Rıdvan Şam, annesi Nurdan, babası Savaş ve kardeşi İrem Demirci ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

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Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı

EŞİ, YAKA KARTINI TAKTI

'ın mesai arkadaşları, törende üniformaları ile hazır bulundu. Gözyaşlarının sel olduğu törende, Rıdvan Şam'ın eşinin yaka kartını taktığı görüldü. Acılı eşi yakınları teselli etti.

Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı

"DAHA TORUNUM OLACAKTI"

'ın tabutunun başına gelen annesi, babası, kardeşi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nurdan Demirci, "Kızımın daha bebeği olacaktı. Daha torunum olacaktı. Mustafa'm gelecekti. Mustafa'yla oynayacaktım. Korkuyordu o yollarda. 'Anne çok karanlık' diyordu. Korktuğu başına geldi. 'Gitme, ben sana ölünceye kadar bakarım annem gitme ne işin var' dedim. 'Çok seviyorum mesleğimi çalışacağım' dedi. 'Hayırlıysa olsun' demiştim. Daha gencecik benim kızım. Gelirdi bir hafta kokusu kalırdı yatağında" dedi.
Şam'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı.

Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı
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Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı
Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı
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