Genç kabin memuru son yolculuğuna uğurlandı

"DAHA TORUNUM OLACAKTI"



Şam'ın tabutunun başına gelen annesi, babası, kardeşi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Nurdan Demirci, "Kızımın daha bebeği olacaktı. Daha torunum olacaktı. Mustafa'm gelecekti. Mustafa'yla oynayacaktım. Korkuyordu o yollarda. 'Anne çok karanlık' diyordu. Korktuğu başına geldi. 'Gitme, ben sana ölünceye kadar bakarım annem gitme ne işin var' dedim. 'Çok seviyorum mesleğimi çalışacağım' dedi. 'Hayırlıysa olsun' demiştim. Daha gencecik benim kızım. Gelirdi bir hafta kokusu kalırdı yatağında" dedi.

Şam'ın cenazesi, Doğançay Mezarlığına defnedilmek üzere yola çıktı.