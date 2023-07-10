Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…

'EVİNE GÖTÜRÜP, CİNSEL SALDIRIDA BULUNUYORDU'

Esra A. polisteki ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, "10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi.