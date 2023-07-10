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Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…
Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:04
Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
17:04
Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…
Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da… Genç kadın tanıştığı adamın evlilik vaadine kandı. Evine gittiğinde kabusu yaşadı. Silahı alıp sapık adama kurşun yağdırdı. Dehşet anlarını ise şöyle anlattı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…