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Haberler Yaşam Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…
Giriş Tarihi: 10.07.2023 17:04 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 17:04

Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…

Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da… Genç kadın tanıştığı adamın evlilik vaadine kandı. Evine gittiğinde kabusu yaşadı. Silahı alıp sapık adama kurşun yağdırdı. Dehşet anlarını ise şöyle anlattı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…

Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…

Genç kadın elini kana buladı. Kan donduran olay Aydın Kuşadası'nda yaşandı. Bir çocuk annesi Esra A.'nın otomobilinin önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Mustafa Teksöğüt'ün kullandığı 09 BM 830 plakalı hafif ticari araçla kesildi.

Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…

İkili arasında tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü. Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksöğüt'e peş peşe 3 el ateş etti. Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…

Durumu ağır olan Teksögüt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…

Burada tedaviye alınan Teksöğüt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından Esra A.'yı gözaltına aldı.

Genç kadın elini kana buladı: Evleneceğiz diye beni evine götürdü sonra da…

'EVİNE GÖTÜRÜP, CİNSEL SALDIRIDA BULUNUYORDU'
Esra A. polisteki ifadesinde eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, "10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi.

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