Genç kadın kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Nedeni inanılır gibi değil!

KARDEŞİNİN KİMLİĞİ İLE RAHATÇA GEZMİŞ

Dolandırıcı A.C. isimli şahıs hakkında detaylı araştırma yapan Jandarma ekipleri; şahsın, arama noktaları ya da yol kontrolü için durdurulduğunda, kardeşine ait kimlik belgesini ibraz ettiği için yakalanmadığını, bu nedenle rahat hareket ettiğini, kimlik belgesindeki fotoğrafa benzeyebilmek için kilo verdiğini ve yüz estetiği yaptırdığını tespit etti.