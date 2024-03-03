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Genç kadın kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Nedeni inanılır gibi değil!
Giriş Tarihi: 03.03.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
16:04
Genç kadın kardeşine benzemek için estetik yaptırdı: Nedeni inanılır gibi değil!
Tüzel şirketlere ait çekleri çalarak, üzerlerinde değişiklik yapıp tekrar piyasaya süren (A.C.) isimli şahıs, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği başarılı bir operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda; çeşitli şirketlere ait çek koçanları, çok sayıda kaşe ve mühür ele geçirildi. (6) ayrı ilde (19) ayrı suçtan aranan (A.C.)'nin; yakalanmamak için kardeşine ait kimlik kartını kullandığı, karttaki fotoğrafa benzemek için yüz estetiği yaptırdığı ve başkası adına kiralanan evlerde ikamet ettiği ortaya çıktı. Yakalan (A.C.) isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi...