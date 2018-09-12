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Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...

Rus cosplay sanatçısı Ilona Bugaeva, makyaj yeteneği ve hayal gücü ile şekilden şekle giriyor.

Giriş Tarihi: 12.09.2018 12:23 Güncelleme Tarihi: 12.09.2018 12:24
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Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...

18 yaşındaki Rus sanatçı Ilona Bugaeva doğru makyaj ve kıyafetlerin yardımıyla istediği her karaktere bürünebiliyor!

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Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...

18 yaşındaki genç sanatçı 'ın sevilen ismi Hermonie Granger'dan Game of Thrones'un güçlü Khalessi'si Daenerys Targaryen'e kadar tüm ünlü karakterleri müthiş bir şekilde yorumluyor.

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Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...

İşte Ilona Bugaeva'dan cosplay örnekleri...

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Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
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Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
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Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
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Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
Genç kadın kendini öyle bir hale getirdi ki...
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