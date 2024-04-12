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Haberler Yaşam Genç kadından ilginç balık avlama yöntemi! Onlarcasını böyle tuzağa düşürdü: İşte o görüntüler
Giriş Tarihi: 12.04.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 12.04.2024 12:08

Genç kadından ilginç balık avlama yöntemi! Onlarcasını böyle tuzağa düşürdü: İşte o görüntüler

Sosyal medyada paylaşılan bazı videolar kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Özellikle Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarından paylaşılan bazı görüntüler beklenenin üzerinde görüntülenme sayısına ulaşıp viral olabiliyor. Bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Söz konusu görüntüler kısa sürede bazı sosyal medya platformlarında gündem oldu. İşte genç kadının birbirinden ilginç balık avlama tekniği...

Genç kadından ilginç balık avlama yöntemi! Onlarcasını böyle tuzağa düşürdü: İşte o görüntüler

Yurt dışında kaydedilen görüntülerde; bu genç kadının ilginç balık avlama yöntemi dikkat çekti.

Genç kadından ilginç balık avlama yöntemi! Onlarcasını böyle tuzağa düşürdü: İşte o görüntüler

Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında da paylaşılan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlendi ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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Genç kadından ilginç balık avlama yöntemi! Onlarcasını böyle tuzağa düşürdü: İşte o görüntüler

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan videoda genç kadının; balık avlamak için sadece ip, sopa ve plastik boru kullandığı görülüyor.

Genç kadından ilginç balık avlama yöntemi! Onlarcasını böyle tuzağa düşürdü: İşte o görüntüler

Bu ilginç yöntemle onlarca balığı tuzağına düşüren kadın, izleyenleri şaşkına çevirdi.

Genç kadından ilginç balık avlama yöntemi! Onlarcasını böyle tuzağa düşürdü: İşte o görüntüler

İşte genç kadının ilginç balık avlama yöntemi

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