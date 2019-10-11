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Genç kadının şoke eden operasyonu! Sırtından çıkardılar

Görecekleriniz sizi büyük bir şaşkınlığa uğratacak! Sosyal medyada yankı uyandıran bu sırt operasyonu şoke edecek cinsten. Uzun süre sırtındaki ağrı ve şişlikle yaşayan genç kadının nasıl bu duruma katlandığı ise merak konusu oldu. En sonunda sırtındaki kitleden kurtulmak için doktora başvuran kadının operasyonu zorlu geçti. Ameliyat saniye saniye sosyal medyadan izlendi. Görenlerin hayretler içinde kaldığı operasyonda kadının sırtından çıkanlar şaşkına çevirdi. İşte bu tarz ameliyatlarıyla sosyal medyada büyük bir üne kavuşan doktorun o ameliyatı böyle gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 11.10.2019 08:08 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 08:15
Genç kadının şoke eden operasyonu! Sırtından çıkardılar

Genç kadın yıllarca bu halde yaşadı!

Genç kadının şoke eden operasyonu! Sırtından çıkardılar

En sonunda canına tak edince bir doktora gözükmeye karar verdi.

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Genç kadının şoke eden operasyonu! Sırtından çıkardılar

Doktorlar kendisini hızlıca ameliyata aldı.

Genç kadının şoke eden operasyonu! Sırtından çıkardılar

Ünlü doktor Pimple Pupper'ın gerçekleştirdiği oeprasyonla genç kadın sırtındaki kistten kurtuldu.

Genç kadının şoke eden operasyonu! Sırtından çıkardılar

Operasyonun görüntüleri ise sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı!

Genç kadının şoke eden operasyonu! Sırtından çıkardılar

Öncesiyle ve sonrasıyla o şaşırtıcı operasyon kare kare böyle görüntülendi!

Genç kadının şoke eden operasyonu! Sırtından çıkardılar
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