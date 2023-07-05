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Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece arabaların önüne atladı!
Giriş Tarihi: 05.07.2023 11:21
Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
11:21
Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece arabaların önüne atladı!
İnanılmaz olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Yabancı uyruklu kadın, E-5 karayolunda seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden kadına çevredeki vatandaşlar yardım ederken, kaza anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.