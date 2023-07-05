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Haberler Yaşam Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece yola atladı!
Giriş Tarihi: 05.07.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023 15:34

Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece yola atladı!

İnanılmaz olay İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. Yabancı uyruklu kadın, E-5 karayolunda seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden kadına çevredeki vatandaşlar yardım ederken, kaza anı cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...

Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece yola atladı!

Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece arabaların önüne atladı... İlginç olay, dün gece saatlerinde Beylikdüzü mevkii E-5 karayolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde bilinmeyen bir nedenle panikle ağlamaya ve bağırmaya başladı.

Beylikdüzü'nde E-5 Karayolu'nda kadın seyir halindeki aracın önüne atladı | Video

Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece yola atladı!

Çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek yardım etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine polis ve ambulans gelerek kadını sakinleştirirken kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

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Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece yola atladı!

Çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek yardım etmeye çalıştı.

Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece yola atladı!

Bir süre sonra olay yerine polis ve ambulans gelerek kadını sakinleştirirken kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.

Genç kadının yaptıkları ağızları açık bıraktı: Gündüz bağırdı gece yola atladı!

Bir anda yola çıkan kadın seyir halindeki bir arabanın önüne atlayarak kazaya sebep oldu. Kadına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle dururken vatandaşlar yerde kalan kadını kaldırıma taşıdı.

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