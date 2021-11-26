HaberlerYaşamGenç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:20Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 15:21
Genç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...
Diyarbakır'da 6 ay önce kıyafeti nedeniyle sokak ortasında saldırıya uğrayan Kübra Ekin'den (22) 14 gündür haber alınamıyor. Kübra'nın annesi Rahime Özdemir, kızının başınabir şey geldiğini ya da alıkonulduğunu düşündüğünü söyledi. Genç kızın daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...