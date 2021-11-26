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Haberler Yaşam Genç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:20 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 15:21

Genç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...

Diyarbakır'da 6 ay önce kıyafeti nedeniyle sokak ortasında saldırıya uğrayan Kübra Ekin'den (22) 14 gündür haber alınamıyor. Kübra'nın annesi Rahime Özdemir, kızının başınabir şey geldiğini ya da alıkonulduğunu düşündüğünü söyledi. Genç kızın daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...

DHA
Genç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...

GENÇ KIZ SIR BİR ŞEKİLDE ORTADAN KAYBOLDU! DAHA ÖNCE SALDIRIYA UĞRADIĞI ORTAYA ÇIKTI...

Genç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...

Bağcılar Mahallesi'nde annesi Rahime Özdemir ile birlikte yaşayan Kübra Ekin, alışveriş evden çıktı. Akşam eve dönmeyen Kübra Özdemir, bir gün sonra annesini arayıp, geleceğini söyledi.

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Genç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...

Ancak bu saatten sonra Ekin'in cep telefonu kapandı. Bunun üzerine Rahime Özdemir, polise başvurdu. Polis, Kübra Ekin'i bulmak için çalışma başlattı.

Genç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...


Kızını birinin alıkoymuş olabileceğini söyleyen Rahime Özdemir, şöyle konuştu:

Genç kız sır bir şekilde ortadan kayboldu! Daha önce saldırıya uğradığı ortaya çıktı...

"Kızım, 14 gün önce evden 'alışverişe gidiyorum' diye çıktı. Sonra telefon açtı 'eve geliyorum' dedi ama gelmedi. Sonra telefonu kapandı. Kaç gün boyunca aradım, ne mesajı ne de interneti, hepsi kapalı.

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