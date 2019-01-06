Genç kız, trafik kazasında feci şekilde can verdi!

Kaza anında ise otomobilde bulunan ve ehliyet kemeri takılı olmayan Hilal Söğütlü (17) çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak yol kenarındaki bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi. Araçta bulunan sürücü Ferdi N., Rümeysa O. (16) ve Yunus Emre S. (18) olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Sakarya ÜniversitesiEğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.