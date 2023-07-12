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Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:40
Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
15:48
Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!
Maden mühendisi genç adam, düğünde karısına takılan altınları çoğaltmak istedi. Dolandırıldığını öğrendiğinde ise başından aşağı kaynar sular indi. "Bu para, benim evliliğimdeki takılan takılar altın ve bileziklerdi" diyerek isyan etti… İşte inanılmaz vurgunun hikayesi…