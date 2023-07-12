Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!

Kendi kendime al sat yapmaya başladım biraz kazandım, biraz kaybettim. İlerleyen zamanlar da bana bu olayın çok ciddi olduğunu biraz büyük yatırımlar yaparak büyük kazanırız diyerek kendi yatırımcılarının ekran görüntüsünü atıp 10 bin dolar yatırdı 300 bin dolar oldu gibi rakamlar gösterdiler. Benim de kredi borçlarım olduğu için bir an önce kapatma hevesiyle azar azar paraları yatırmaya başladım. Önce 20 bin lira, daha sonra 30 bin yatırdım.