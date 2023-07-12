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Haberler Yaşam Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!
Giriş Tarihi: 12.07.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023 15:48

Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!

Maden mühendisi genç adam, düğünde karısına takılan altınları çoğaltmak istedi. Dolandırıldığını öğrendiğinde ise başından aşağı kaynar sular indi. "Bu para, benim evliliğimdeki takılan takılar altın ve bileziklerdi" diyerek isyan etti… İşte inanılmaz vurgunun hikayesi…

Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!

Karısına takılan altınları çoğaltmak isterken öyle bir dolandırıldı ki: Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sulan indi… 'Forex' yatırımı adı altında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinli faaliyet gösterdiklerini öne sürerek, aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle yatırımcılardan para toplayan şebeke, Antalya'da yaşayan maden mühendisi Yasin Ünver'i dolandırdı.

Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!

Ünver, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bir firmanın borsa hisseleriyle ilgileniyordu. Bu sırada Ünver'in numarasını bulan dolandırıcılar sürekli arayarak, 'Borsanın 1 ayda kazandırdığını 1 haftada kazanalım' diyerek ikna ettiler.

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Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!

Daha sonra dolandırıcılar, tam bir hafta boyunca Ünver adına açılan hesabın kapanacağını, parasının boşa gideceğini söyleyerek Ünver'den hesaba para yatırmalarını istedi. Parça parça yaklaşık 420 bin lira yatıran Ünver, dolandırıldığını ise sosyal medya üzerinde çıkan bir haberden öğrendi.

Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!

'KREDİ BORCUMU KAPATMAK İÇİN BÜYÜK OYNADIM'
Kredi borcunu kapatma hevesiyle parayı yatırmaya başladığını söyleyen Ünver, "Küçük paralarla ikna ettiler. Güvenilir olduklarına dair beni ikna etmeye çalıştılar '250 dolar ile başlayın, memnun kalmazsanız tekrar çıkarsınız' gibi cümleler kurdular. Ben de panik havasında olduğum için öncelikle 500 dolar ile başladım tabii bir miktar kazandırdı.

Genç mühendis karısına takılan altınları çoğaltmak istedi! Gerçeği öğrenince başından aşağı kaynar sular indi!

Kendi kendime al sat yapmaya başladım biraz kazandım, biraz kaybettim. İlerleyen zamanlar da bana bu olayın çok ciddi olduğunu biraz büyük yatırımlar yaparak büyük kazanırız diyerek kendi yatırımcılarının ekran görüntüsünü atıp 10 bin dolar yatırdı 300 bin dolar oldu gibi rakamlar gösterdiler. Benim de kredi borçlarım olduğu için bir an önce kapatma hevesiyle azar azar paraları yatırmaya başladım. Önce 20 bin lira, daha sonra 30 bin yatırdım.

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