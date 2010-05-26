Genç kızların yeni prensi

Bize dizi için fiziksel olarak nasıl hazırlandığını anlatabilir misin? Çünkü birçok dövüş sahnesi var dizide.

Bradley: Bu konuda gerçekten şanslıyım. Fiziksel olarak çok aktif olmayı gerektiren bir dizi ve ben de kendimi bildim bileli hep sporla ilgilendim. O yüzden bu rolü ilk aldığımda rolün gerektirdiği dövüş sahnelerini ve fiziksel sahneleri çekeceğim için çok heyecanlıydım. Sanırım beni diziye de bu yüzden uygun gördüler, hızlı koşabilecek ve bir kılıcı inandırıcı şekilde kullanabilecek birine benziyorum. Bu diziyi çekerken aynı zamanda eskrim de öğreniyorum ve Gladyatör filminde dublörleri eğiten bir eğitmenle çalışıyorum. Onun sayesinde kılıçlar konusunda artık çok hızlandım gerçekten. Ve bu konuda çok şanslıyım çünkü ne yaptığınızı bildiğiniz zaman rolü canlandırmak da daha kolay oluyor. Ve tanrı aşkına, bir kılıçla savaşıyorum, bu her erkek çocuğun rüyasıdır! Zaten okuldan mezun olur olmaz bu rolü aldığım için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum.