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Genç kızların yeni prensi

Genç aktör Bradley James, Merlin'de Prens Arthur rolünde harikalar yaratıyor. İki sene önce tiyatro okulundan mezun olan ve gen kızların kalbini çalan Bradley'yi daha yakından tanıyacaksınız.

Giriş Tarihi: 26.05.2010 16:29 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 12:43
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Genç kızların yeni prensi
Genç kızların yeni prensi

Genç aktör Bradley James, Merlin'de Prens Arthur rolünde harikalar yaratıyor. İki sene önce tiyatro okulundan mezun olan ve gen kızların kalbini çalan Bradley'yi daha yakından tanıyacaksınız. İşte Cosmogirl Dergisi'nin derlediği haber...

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Genç kızların yeni prensi
Genç kızların yeni prensi

Gerçek hayatta da Arthur'a benziyor musun?

Bradley: Kesinlikle o kadar cesur değilim ama ondan daha zeki olduğum kesin.

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Genç kızların yeni prensi
Genç kızların yeni prensi

Geçen yaz MTV Amerika tarafından en seksi erkek seçildin, ne hissediyorsun tüm bu ilgi karşısında?

Bradley: Doğrusu yaşamımda çok az etkisi oldu hatta aslında hiç etkisi olmadı desem yeridir. Ama tabii insanın gururu okşanıyor. Anneme çok benziyorum ben, o yüzden ona “Anne gen havuzun kazandı” dedim. Ama bu ilgi hayatımda öyle çok somut bir etki yaratmadı.

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Genç kızların yeni prensi
Genç kızların yeni prensi

Dizide canlandırdığın karakter hakkında beğendiğin ve beğenmediğin şeyler neler?

Bradley: Arthur'un giyim tarzını hiç beğenmiyorum ama sportmen yanını seviyorum.

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Genç kızların yeni prensi
Genç kızların yeni prensi

Bize dizi için fiziksel olarak nasıl hazırlandığını anlatabilir misin? Çünkü birçok dövüş sahnesi var dizide.

Bradley: Bu konuda gerçekten şanslıyım. Fiziksel olarak çok aktif olmayı gerektiren bir dizi ve ben de kendimi bildim bileli hep sporla ilgilendim. O yüzden bu rolü ilk aldığımda rolün gerektirdiği dövüş sahnelerini ve fiziksel sahneleri çekeceğim için çok heyecanlıydım. Sanırım beni diziye de bu yüzden uygun gördüler, hızlı koşabilecek ve bir kılıcı inandırıcı şekilde kullanabilecek birine benziyorum. Bu diziyi çekerken aynı zamanda eskrim de öğreniyorum ve Gladyatör filminde dublörleri eğiten bir eğitmenle çalışıyorum. Onun sayesinde kılıçlar konusunda artık çok hızlandım gerçekten. Ve bu konuda çok şanslıyım çünkü ne yaptığınızı bildiğiniz zaman rolü canlandırmak da daha kolay oluyor. Ve tanrı aşkına, bir kılıçla savaşıyorum, bu her erkek çocuğun rüyasıdır! Zaten okuldan mezun olur olmaz bu rolü aldığım için kendimi gerçekten çok şanslı hissediyorum.

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Genç kızların yeni prensi
Genç kızların yeni prensi

Dövüş sahnelerinde ufak yaralanmalar geçirdiğini de duyduk?

Bradley: Çoğu gün hafif bere ve çürükler oluyor. Şu anda bile kolumda çizikler var. Ama bunlar sanatı için dövüşen büyük bir kahramanmış gibi hissettiriyor insana kendini.

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Genç kızların yeni prensi
Genç kızların yeni prensi

Okul arkadaşlarının tepkisi ne oldu hemen bu kadar büyük bir projede başrollerden birini almana?

Bradley: Arkadaşlarım önce biraz tuhaf karşıladılar olan biteni. Her cumartesi akşamı televizyonda beni görmeleri acayip geldi onlara. Ama o ilk günlerden sonra sakinleştiler ve aynı eski Bradley olduğumu, değişmediğimi fark ettiler; yani hep garip garip espriler yapan Bradley’yim.

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